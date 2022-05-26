烏戰：直升機遭擊落最多稱空中墳墓

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭的衝突是否會敲響直升機的喪鐘？法新社今天引述專家指出，這些直升軍機的損失程度提醒我們這些直升戰機的脆弱性，而且最重要的是不能單獨放飛直升機上天。專家指出俄羅斯軍隊的軍事失誤太多。

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根據社交網絡上發布的無數視頻所顯示，烏克蘭的天空充滿了長短程防空導彈（Manpads），對旋翼飛機來說是一個死亡陷阱。專門追蹤烏克蘭戰爭的博客Oryx稱，自2月24日以來，俄羅斯軍隊至少損失了42架直升機，烏克蘭方面損失了7架，該博客根據在戰場上收集的照片和視頻記錄烏克蘭戰爭的物質損失。

專家稱，雖然是為支持裝甲車輛和地面部隊而設計的飛機，攻擊型直升機雖然有裝甲和過度裝甲保護，但卻特別容易暴露。

據Agency Partners的英國分析師薩什-圖薩說，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，"雙方的防空打擊對直升機行動產生了明顯的威懾作用，"他在貿易雜誌《航空周刊》的一篇專欄文章中寫道："這些令人不舒服的提醒表明，與幾乎同等實力的對手進行高強度戰爭的現實，反過來削弱了進一步投資和維持西方空中突擊能力的理由。換句話說，直升機作為攻擊工具的未來是有問題的，尤其是由於它們的許多任務現在可以由更便宜的無人機來執行。

從戰爭的第一天起，俄羅斯對基輔附近的霍斯托梅爾機場的突襲就被烏克蘭軍隊擊退，這次突襲的失敗表明了空降兵突擊的極限。

據比較戰略研究所（ISC）的研究員約瑟夫-亨羅廷（Joseph Henrotin）認為，一場 "俄羅斯式的慘敗"，不是因為直升機的不足，而是因為使用這些直升機的條件所致。俄羅斯軍隊的工作非常糟糕。據亨羅廷解釋說：“在空降行動之前，你必須確保天空被清理乾淨，敵人的防空設施被掃除。”

而華盛頓布魯金斯學會的專家邁克爾-奧漢隆（Michael O'Hanlon）同意稱：直升機雖然並沒有過時，但攻擊敵人高度警戒的可預測地點，通常不會成功。"

俄羅斯軍隊使用的武裝直升機是米-24、米-28和卡-52，在冷戰期間被開發出來，也是它們的西方同類產品--美國阿帕奇和法德直升機的目的，用於像今天在烏克蘭發生的重大軍事對抗。

據約瑟夫-亨羅廷（Joseph Henrotin）說：它們被設計在可能是在德國或波蘭上空交戰的時候，就知道火力密度非常高，對直升機的威脅也很大。

據空中客車直升機公司的軍事顧問帕特里克-布雷索斯說："在預測直升機的終結之前，人們應該看看俄羅斯軍隊在烏克蘭對直升機的 "使用概念"。他認為，“我們已經看到許多俄羅斯直升機在白天飛行，離地面100米高，很多就被擊落。” 根據這位負責法國特種部隊直升機分隊指揮的前將軍的說法，"這是一種非常危險的直升機使用方式"，而儘可能靠近地面的夜間行動應該是首選，這樣才能避免敵人的導彈。

對約瑟夫-亨羅廷來說，這場衝突 "相當血腥地提醒了俄羅斯人的基本原則：直升機不能單獨使用"，必須與所有軍事手段協調。