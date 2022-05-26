英國易捷航空周四計算機出問題取消200航班

英國廉價機票的易捷航空公司(EasyJet)周四（26日）因計算機出問題，取消200個航班，數千名旅客發現自己被困在各個歐洲機場。

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周四，這項意外發生後，英國易捷航空把相關航班於中午至下午 2 點之間從英國起飛，另外也從歐洲其他機場起飛，特別是巴黎和里昂的機場。

據英國《獨立報》報道，數千名主要通過易捷航空在倫敦和巴黎預訂機票的旅客，在本周四，也就是聖母升天節的周末之前，看到他們的航班被取消。 由於電腦出問題，這家低成本航空公司被迫取消了近 200 個航班。

周四下午，易捷航空一名發言人表示： “不幸的是，我們目前遇到了 IT 系統問題，影響了航班。”

該公司在 Twitter 上寫道：“我們向航班受到影響的客戶道歉，”，並邀請旅客通過 Flight Tracker 應用程序或該集團的應用程序檢查他們的航班信息。易捷還說：我們的計算機團隊正儘可能地努力恢復IT系統。

有關飛機原定於本周三從英國起飛，也有周四中午至下午 2 點之間從歐洲其他機場起飛，尤其是從巴黎機場起飛。

據《獨立報》報道，由於該問題未解決，導致原定於周四晚上的部分航班也被宣布取消。

多位網民在推特上表達了不滿。 根據 BFM新聞電視台指出，歐洲機場工作人員的缺乏導致大排長龍，讓這些事情的解決沒有那麼容易。

據《獨立報》報道，航班被取消的旅客應可以一有可能，航空公司就會儘快讓他獲得另一架航班的座位，並在必要時提供住宿酒店房間，而且可能獲得經濟補償。