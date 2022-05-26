英國痛批普京利用糧食危機挾持世界索取贖金

糧食危機

英國外交大臣利茲∙特拉斯（Liz Truss）5月26日表示，俄羅斯總統普京需要西方解除對俄羅斯的制裁才能同意運糧船駛離烏克蘭港口，“普京挾持世界索取贖金太令人震驚了，他這實際上是將全球最貧窮民眾的饑餓和缺糧武器化，”特拉斯星期四在訪問波斯尼亞期間回答記者提問時這麼說的。

廣告 繼續瀏覽後續

國際文傳通訊社（Interfax）星期三引述俄羅斯副外長安德烈∙盧登科（Andrei Rudenko）的話報道說，只要解除部分對俄羅斯的制裁，俄羅斯就準備設立一個人道走廊，讓裝運烏克蘭糧食的船隻駛離烏克蘭的港口。

盧登科說：“我們就這一點已多次表明，解決糧食問題需要一個全面的方案，包括解除對俄羅斯出口和金融交易實施的制裁”。

自從俄羅斯2月24日揮軍入侵烏克蘭以來，烏克蘭黑海沿岸的港口就遭到俄軍的封鎖，而超過2000萬噸的糧食也被困於全國各地的儲糧簡倉中。

俄羅斯與烏克蘭都是糧食出口大國，兩國的小麥出口幾乎佔全球小麥出口總量的三分之一。烏克蘭因俄軍入侵和封鎖而無法讓運送出口糧食的船隻駛離港口加劇了全球越來越嚴重的糧食危機，特別是在印度宣布糧食出口禁令和北美及歐洲的農作物遭遇惡劣天氣的情況下。

烏克蘭同時也是玉米、大麥、葵花籽油和菜籽油的一個主要出口國。穀物是烏克蘭的主要出口產業，2021年出口了價值122億美元的穀物，約佔全球供應量的五分之一。

俄羅斯封鎖烏克蘭在黑海和亞速海的所有港口之後，出口糧食的水路運輸已經被完全堵死。而通過陸路運送的糧食雖然仍在進行，但是運送糧食的量不大，而且成本高企。

特拉斯說：“我們絕不能允許這樣的事情發生。普京需要解除對烏克蘭糧食的封鎖”。

美國及其西方盟友在俄羅斯入侵烏克蘭之後，表現出高度的團結一致和同仇敵愾，對莫斯科實施了一輪又一輪嚴厲的經濟和金融制裁。俄羅斯的政商名流、企業和媒體也都成為制裁的目標。美歐還凍結了幾千億美元的俄羅斯外彙儲備或資產。

“我們所不能做的事情就是解除制裁或作出出任何的綏靖，因為這將從長期看讓普京變得更為強大，”特拉斯說。

英國此前有傳言說，英國有可能出動海軍艦隻前往黑海，護送運糧船駛離敖德薩等港口。不過英國政府星期二表示，目前沒有計畫派遣英國皇家海軍艦隻前往被俄軍封鎖的烏克蘭港口城市敖德薩，協助運糧船駛離港口。

敖德薩是烏克蘭在黑海沿岸的一個主要深水港。

國際文傳通訊社星期三引述盧登科的話說，西方國家如果出動船艦護送烏克蘭運糧船出港，“將使黑海的局勢嚴重惡化”。