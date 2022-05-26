達沃斯一“老人智囊團”中基辛格暗示烏克蘭割地求和 遭澤連斯基痛批忘記他全家1938年逃難

烏克蘭/俄羅斯

以 "智者 "名義組成的前官員和世界領導人在達沃斯呼籲儘快通過談判解決烏克蘭問題，並對衝突給世界和平和糧食價格造成影響表示震驚。美國前國務卿亨利-基辛格在達沃斯論壇上發言似乎支持烏克蘭可以割讓部分領土換取與俄羅斯停戰和平的想法。烏克蘭總統澤連斯基痛批基辛格綏靖忘本，忘記1938年他15歲躲避納粹逃難到美國的歷史。

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今年的達沃斯世界經濟論壇在強烈譴責俄羅斯入侵烏克蘭的同時，一個老人"智囊團 "在一份聲明中呼籲國際社會採取具體措施，減少核災難的風險和烏克蘭戰爭對世界糧食價格的影響，並為結束衝突的談判做好準備。

據法新社報道稱，他們說：通過外交手段結束這場戰爭造成的人類痛苦必須是國際社會的首要任務。他們還指出，"1400萬烏克蘭人被迫逃離他們的家園"，"由於全球糧食和能源價格上漲，超過2.6億未受衝突影響的人也正面臨極端貧困。

該長老團還呼籲 "俄羅斯、烏克蘭和其他國家應該與聯合國合作，確保小麥出口到世界市場，不要拖延"。據這個鬆散的顧問智囊說，"我們呼籲聯合國秘書長進行斡旋，即使衝突各方還沒有準備好真誠地進行談判也要準備建立談判機制，"他們補充說。

在發出這一談判呼籲的兩天前，美國前國務卿亨利-基辛格（Henry Kissinger）在達沃斯論壇上發言說，"和平談判應在兩個月內開始"。基辛格說特別擔心這場衝突會進一步疏遠俄羅斯與國際社會的關係，並似乎支持烏克蘭可以割讓部分領土的想法。

據基辛格在本周二說，"理想情況下，分界線應該是恢復到俄羅斯2月24日發起攻勢之前的現狀"，即莫斯科吞併克里米亞並援助親俄分離主義分子接管頓巴斯部分地區的八年之後的對峙現狀。

據基辛格還說："在這一點上，繼續戰爭將不是為了烏克蘭的自由，而是為了對俄羅斯本身進行的一場新的戰爭。

據法新社說，由納爾遜-曼德拉在2007年創立的 "智者 "團體將前世界和平領導人聚集在一起，其中包括前聯合國秘書長潘基文和愛爾蘭前總統瑪麗-羅賓遜以及智利總統里卡多-拉戈斯。美國前總統卡特也是一名榮譽會員。

就基辛格呼籲烏克蘭割地求和 ，烏克蘭總統澤連斯基怒斥說 : 難道忘了納粹時期，你15歲全家逃命的情景嗎？

據新頭殼newtalk署名金函儒今天報道稱，美國前國務卿季基辛格最近在達沃斯論壇上建議烏克蘭，放棄已被俄軍佔領的領土，與俄羅斯達成和平協議，結束這場逾三個月的俄烏戰爭。此話引來烏克蘭總統澤連斯基不滿，他在當地時間 25 日的演說中怒斥那些“偉大的地緣政治家”，以烏克蘭領土上數百萬人的利益，換取“想像中的和平”。

美國有線電視新聞網《CNN》說，當地時間周二在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇（WEF）中表示：“談判需要在接下來的兩個月內開始，以免造成難以克服的動蕩和緊張局勢。理想情況下，分界線應該是恢復原狀，這意味着回到烏、俄戰前的現有狀態。”顯然暗示烏克蘭同意放棄頓巴斯和克里米亞的大部分地區。

據該報道，對此，澤連斯基在當地時間周三晚間說道：“無論俄羅斯國家做什麼，都會有人說‘讓我們考慮到俄國的利益’，今年在達沃斯又聽到了。儘管有數千枚俄羅斯導彈擊中烏克蘭；儘管有數萬名烏克蘭人被殺；儘管布查和馬里烏波爾等城市被摧毀；儘管俄羅斯建立了‘過濾營地’。他們就像輸送帶一樣殺戮、折磨、強姦和羞辱烏克蘭。”

澤連斯基表示，俄羅斯在歐洲做了這一切，但在達沃斯，基辛格卻說烏克蘭的一部分應該割給俄羅斯。澤連斯基將基辛格的觀點比作 1938 年對納粹德國的“綏靖政策”：“看來基辛格先生的日曆不是 2022 年而是 1938 年，他認為他不是在達沃斯，而是在當時的慕尼黑與聽眾交談。在真正的 1938 年，當基辛格先生的家人逃離納粹德國時，他才 15 歲。”

據該報道，澤連斯基稱那些建議烏克蘭放棄一些東西的人是“偉大的地緣政治家”，認為他們無視烏克蘭人的利益，以數百萬生活在烏克蘭領土上的人換取“想像中的和平”。

新頭殼報道原文鏈接：https://newtalk.tw/news/view/2022-05-26/760804