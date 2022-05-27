俄羅斯一大區議會共產黨議員罕見要求普京自烏克蘭撤軍

俄羅斯/有共產黨議員呼籲普京撤軍

俄羅斯遠東濱海地區的共產黨議員今天在地區議會上呼籲停止對烏克蘭的軍事進攻，發難的議員沒有聽從共產黨其他議員的阻止而繼續要求撤軍.該議員隨後被剝奪了投票權。該地區共產黨機構警告要對大膽講話議員施以懲罰。俄羅斯共產黨支持普京對烏克蘭發動的被稱作是特別軍事行動的侵略戰爭。

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據法新社今天報道說，這是第一次由共產黨的當選代表發起這樣的倡議，俄羅斯共產黨組織一直支持2月24日根據普京總統的命令對烏克蘭發動的軍事攻擊。

在該議會會議上，俄羅斯共產黨（KPRF）成員列昂尼德-瓦西里耶維奇（Leonid Vasilyevich）議員站起來宣讀了對總統普京的講話。當時其他議員和也出席會議的該地區州長幾次試圖讓瓦西里耶維奇閉嘴。

但瓦西里耶維奇說："幾天前，在濱海邊疆區立法議會的一次會議上，通過了一系列支持在軍事行動中死亡的士兵家屬的措施，"根據議會在YouTube賬戶上發布的會議視頻，瓦西里耶維奇說，“我們明白，如果我們的國家不停止戰爭行動，將會有越來越多的孤兒。” 瓦西里耶維奇繼續說：“在軍事行動的過程中，人們最終成為殘疾人，這些年輕人原本可以為我們的國家做出很大的貢獻。”

瓦西里耶維奇最後說，"我們要求立即撤出俄羅斯軍隊。"他的計畫引來一些掌聲。

該地區的州長Oleg Kojemiako隨後要求剝奪Vasilyevich和另一位在他演講後表態支持的共產黨議員Gennady Shulga的發言權，州長指責他們 "詆毀正在與納粹主義作鬥爭的俄羅斯軍隊（......）"。

該視頻被俄羅斯《生意人報》發布在網上。

據該報道稱，隨後，這兩名共產黨議員被大會取消了當天的投票資格，27票贊成，5票反對。議會中的共產黨議員小組領導人阿納托利-多爾加喬夫隨後講話譴責了他的共產黨同事，並承諾採取 "最強烈的懲罰措施"。

法新社說，俄羅斯當局已經加強了他們的打壓和法律武器，現在已經立法對任何被發現 "詆毀 "軍隊或發布有關軍隊的 "虛假信息 "的人，處以重罰或監禁。