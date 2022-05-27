普京拿5000萬噸糧食為釣餌

俄羅斯/烏克蘭/小麥

俄羅斯周五表示，它的目標是在下一季出口5000萬噸糧食，比今年大幅增加，因為世界普遍擔心俄羅斯對烏克蘭的進攻會導致糧食危機。但俄羅斯出口糧食可能有條件。俄羅斯總統普京周四對意大利總理德拉吉表示，只要取消對莫斯科的制裁，他就準備幫助克服因持續衝突導致烏克蘭和俄羅斯糧食被封鎖而造成的糧食危機。

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據法新社今天報道稱，俄羅斯的糧食出口目前因供應鏈和金融部門的制裁而受阻，而農業大國烏克蘭的糧食出口則因俄羅斯的軍事攻擊而陷入癱瘓。

據俄羅斯農業部長說，"在這個季節（2021-2022年），俄羅斯已經出口了3500萬噸糧食，包括2850萬噸小麥，到農業年度結束時（6月30日），我們的目標是出口3700萬噸糧食，"農業部長德米特里-帕特魯舍夫在一個部門的出口商論壇上說，"而未來的季節（從2022年7月1日開始）我們估計俄羅斯的出口潛力為5000萬噸。"

俄羅斯估計，2022年的收成將是1.3億噸，高於去年的1.214億噸。

俄羅斯和烏克蘭都是農業大國，其小麥、玉米和向日葵尤其供應世界市場。

俄羅斯的衝突和報復性制裁破壞了全球糧食平衡，引起了人們對一場嚴重危機的擔憂，這將特別影響到最貧窮的國家。

普京表示，只要取消對莫斯科的制裁，他就準備幫助 "克服糧食危機"。普京的言論引發了對他是訛詐的指控。

據克里姆林宮的一名高級官員上周承認，俄羅斯自2021年底就開始為這場危機做準備，甚至在2022年2月烏克蘭衝突爆發之前就已經開始了。

根據克里姆林宮的一份聲明，普京26日在與意大利總理德拉吉通電話時說，"只要西方取消出於政治動機的限制，俄羅斯就準備通過出口糧食和化肥為克服糧食危機做出重大貢獻。

法新社說，該電話會談是由德拉吉先生髮起的。德拉吉試圖建議俄羅斯與烏克蘭在有聯合國等多方參與的機制下談判停火。

美國五角大樓發言人約翰-柯比當即指責俄羅斯將糧食作為武器。美國指控俄羅斯做糧食訛詐。柯比重複批評說："他們把食物當作武器。"

昨天，普京保證，西方指責莫斯科自進攻烏克蘭以來阻撓烏克蘭糧食出口是 "毫無根據的"。他說：出現的困難，除其他外，與生產和物流鏈的運作中斷有關，也與新冠病毒疫情大流行期間西方國家的金融政策有關。普京說：“美國和歐盟施加的反俄限制使情況更加惡化。”普京所指的是對俄羅斯實施的前所未有的制裁炮彈。

據法新社，烏克蘭是糧食，特別是玉米和小麥的主要出口國，但烏克蘭的農業生產因戰爭而受阻。而糧食大國俄羅斯因受制裁不能出售其生產和化肥，因為西方的制裁影響了金融和物流部門。這兩個國家的小麥產量佔世界的三分之一。

普京還向德拉吉通報了俄羅斯為在頓巴斯解放的城市建立和平生活而正在進行的工作，以及和平進程被烏克蘭凍結的情況。

據意大利總理德拉吉在新聞發布會上說，"給普京打電話的目的是詢問是否可以做些什麼來解決現在在烏克蘭倉庫里躺着不能出口的小麥的問題"。德拉吉建議，"俄羅斯和烏克蘭在疏通黑海港口方面進行合作"，這些面臨腐爛危險的小麥就在這些港口，"一方面要清理這些港口，另一方面要確保在清理期間不發生衝突"。

據德拉吉說，俄羅斯方面有朝這個方向努力的意願。德拉吉說他也將給烏克蘭總統澤連斯基打電話，"看看是否有類似的意願"。

就烏克蘭戰爭，德拉吉當被問及他是否看到任何一線和平希望時，他說，答案是否定的。