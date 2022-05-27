烏克蘭戰爭東部戰火熾燒

烏克蘭/俄羅斯

2022年5月26日，一輛親俄部隊的裝甲車在烏克蘭盧甘斯克州波佩斯納的一條街道上。

俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭聚焦東部激戰，俄羅斯加劇對該地區炮火轟炸。烏克蘭總統澤連斯基指責俄羅斯在東部頓巴斯地區實行 "種族滅絕"，東部城市塞維羅多涅茨克正在遭受轟炸。周四，俄羅斯軍隊還炮擊了烏克蘭東北部的第二大城市哈爾科夫。在南部戰線，俄羅斯軍隊正在鞏固其在過去三個月中所征服的領土。

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法新社今天引述澤連斯基在周四晚上的電視講話中說："俄羅斯佔領者目前在頓巴斯的攻勢可能讓該地區無法居住。"澤連斯基指責入侵者試圖用戰火夷平塞維羅涅茨克和該地區的其他城鎮。澤連斯基指控說，俄羅斯軍隊正在頓巴斯進行驅逐和大規模屠殺平民，並譴責俄羅斯的明顯種族滅絕政策。

此前俄羅斯指控烏克蘭施行 "種族滅絕"。莫斯科以烏克蘭當局對頓巴斯地區講俄語的居民實施所謂的 "種族滅絕 "來為其入侵辯護。

4月，烏克蘭議會已經通過一項決議，將俄羅斯軍隊的行動描述為 "種族滅絕"，並敦促所有外國和國際組織也跟進。美國總統拜登本人也曾使用過這種表達方式，法新社說，但法國總統馬克龍則拒絕使用 "種族滅絕"一詞加以指控。

在未能拿下基輔和哈爾科夫之後，俄羅斯軍隊重新將軍事進攻重點放在徹底征服頓巴斯上，這個工業盆地自2014年以來已經被親俄分離主義分子部分控制。在大量炸彈的支持下，俄羅斯軍隊正在威脅塞維羅多涅茨克，該城市可能遭受與馬里烏波爾相同的命運。馬里烏波爾是東南部的一個主要港口，在被圍困數周後基本被導彈與火箭彈摧毀。

據美國五角大樓的一名高級官員在華盛頓說，俄羅斯軍隊正試圖包圍這個城市和附近的利西昌斯克。他說：“我們相信俄羅斯部隊已經能夠佔領塞維羅涅茨克東北部的大部分地區，儘管戰鬥仍在進行。”

據塞維羅多涅茨克市民事和軍事管理部門負責人亞歷山大-斯特魯克（Alexander Stryuk）稱，該市仍有12000至13000人，戰前該市人口為10萬人。烏克蘭媒體援引他的話說："塞維羅多涅茨克60%的住房被毀，85-90%的城市建築被損壞，城市修復工程將非常艱難與巨大。

烏克蘭總統澤連斯基今天早上報告說，周五黎明時分，哈爾維夫再次響起空襲警報，前一天的轟炸造成9人死亡，19人受傷，都是平民。烏克蘭總統說，一個五個月大的嬰兒和他的父親也被殺，而母親則受了重傷。

據法新社記者在現場報道，導彈擊中了該市中北部的Pavloe Pole區的住宅區。記者看到一個年輕人被炸死，四個人受傷，他們都被送往了醫院，包括一個腿和胳膊被炸斷的老人。

俄羅斯在5月中旬停止了對哈爾科夫的攻勢，在烏克蘭東部和南部集中了更多的部隊，最近幾天該市已經開始艱難地恢復正常，地鐵重新開放。另外，俄羅斯部隊正在堅守哈爾科夫以東的陣地。

烏克蘭軍隊在城市周圍挖了新的戰壕，並安裝了混凝土塊、沙袋和道路檢查站，為可能的新攻擊作抵禦準備。

據分析人士稱，俄羅斯希望在任何談判解決方案之前鞏固其在烏克蘭東部和南部的領土成果。

事實上，在南部戰線，俄羅斯軍隊正在鞏固其在過去三個月中所征服的領土。俄羅斯已經宣布，俄羅斯將允許紮波羅熱和赫爾松地區的居民通過 "簡化程序 "申請俄羅斯護照。烏克蘭譴責 "強制 "授予俄羅斯國籍的做法，認為這是莫斯科希望對這些領土進行純粹和簡單吞併的證據。

而在馬里烏波爾，一位俄制市政廳官員周四宣布，兒童將遵循一個 "去烏克蘭化 "和準備俄羅斯課程的方案，包括學習俄羅斯語言、文學和歷史課程。