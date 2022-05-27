烏克蘭收到先進武器禦敵 反擊能打到俄羅斯本土

烏克蘭/俄羅斯

美國和盟國對烏克蘭提供的武器越來越先進，一旦烏克蘭直接打擊俄羅斯本土，衝突將有升級風險。美國和外交官員告訴路透社，華府已經和基輔當局就此商討。

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據中央社今天報道說，這些檯面下的討論高度敏感，先前不曾見諸媒體報導，美方對於援烏武器使用沒有定下明確的地理限制。不過3名美國官員和外交消息人士表示，這些討論尋求就衝突升級的風險達成共識。

基輔當局對抗俄羅斯入侵部隊越來越有斬獲，超乎美國情報官員先前預測，總統拜登政府和美國盟友也越來越有意願提供烏克蘭長程武器，包括M777榴彈砲。

美國官員原本預測烏克蘭會被軍力更強大許多的俄軍佔領；近來則表示烏軍有望克敵制勝，因而有意武裝烏軍，順手推舟。美國官員指出，拜登政府甚至正在考慮供應烏克蘭“海馬斯多管火箭系統”（HIMARS）M142發射器。這款發射器射程數百公里不等，取決於發射的武器。

但美國情報機構也警告風險日益升高，尤其俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）昭然若揭的野心與俄軍表現不相稱。美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）本月在聯邦參議院聽證會中表示，未來數月這場戰爭恐怕“朝更不可預測而且可能升級的走向”。

美方官員曾表示，美國刻意不直接對俄軍作戰，但是五角大廈的指揮官們經常與烏克蘭領袖聯繫，提供關鍵情報，讓烏軍得以鎖定陸地和海上的俄軍。同樣不願具名的第2位美國官員表示，華府和基輔對於特定的西方援烏武器系統，在使用上有共同的“理解”。這名官員說：“目前為止，我們對於使用這些武器的門檻，意見一致。”

據中央社說，根據俄羅斯外交部網站今天公布的談話內容，俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）警告西方，供應能夠打擊俄羅斯領土的武器給烏克蘭，會“朝情勢升級邁出嚴重一步，令人無法接受”。

該報道原文鏈接：https://www.cna.com.tw/news/aopl/202205270191.aspx