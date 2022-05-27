烏克蘭東正教會與俄羅斯總教會決裂 宣布完全獨立

迄今為止，隸屬於莫斯科的烏克蘭東正教會在俄羅斯入侵烏克蘭後，5 月 27 日終於宣布決定與俄羅斯教會斷絕關係，“完全獨立”。

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烏克蘭東正教會27日在一份聲明中說：“我們不同意莫斯科宗主教基里爾 (...) 他關於烏克蘭戰爭的看法。”

在那項致力於討論反對“侵略”他的國家的委員會會議結束時，烏克蘭教會聲明宣布“烏克蘭東正教會完全獨立和自治”。；5行，；

迄今為止，烏克蘭東正教莫斯科分部一直隸屬於俄羅斯宗主教基里爾。基里爾此前明確表示，支持俄羅斯總統普京對烏克蘭的進攻。

烏克蘭東正教會的這項聲明還指出：“委員會譴責戰爭，這是違反上帝‘不可殺人’的誡命，並向所有因戰爭而受苦的人表示哀悼。”

據烏克蘭教會稱，自烏克蘭宣布戒嚴以來，其與莫斯科領導層的關係“複雜或說不存在”。這一倡議是幾年來，烏克蘭的第二次東正教分裂。 烏克蘭教會的一部分早已在 2019 年就克里姆林宮在該國的角色問題而與莫斯科決裂了。；11行，；

俄羅斯總統普京決定入侵烏克蘭和基里爾宗主教對這場戰爭的支持，使仍然依附於莫斯科的烏克蘭教會，處於越來越站不住腳的境地。

烏克蘭大主教的數百名神父最近簽署了一封公開信，要求基里爾接受宗教法庭的審判，因為他在這場衝突中所持的立場。

烏克蘭是俄羅斯東正教的中心，某些最重要的修道院位於烏克蘭境內。