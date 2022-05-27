烏戰釀全球小麥荒缺 糧倉南美洲卻愛莫能助

烏克蘭/俄羅斯/南美洲

烏克蘭戰爭引發世界糧食短缺擔憂之際，南美小麥成為聚焦。巴西和阿根廷，加上巴拉圭和烏拉圭，通常也被視為 "世界糧倉"，原本應有能力滿足烏克蘭戰爭造成的全球小麥短缺問題。但專家認為，天氣、成本和當地消費是南美小麥可能不能救場的原因和障礙。

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據法新社今天報道稱；國際社會對世界第四大小麥生產國俄羅斯的制裁，以及烏克蘭（第七）產量下降30%，再加上印度暫停出口（第三），導致小麥價格飆升。但是，這南美四個國家是代表世界上最大的小麥生產地區的廣大農業地區，預計不會對全球危機提供任何緩解。

巴西小麥自需都不夠。據巴西農業和畜牧業研究公司的一個部門Embrapa Trigo稱，在巴西這個農業大國，今年的小麥播種面積預計將增加3%到11%之間。同一消息來源說，創紀錄的小麥價格、不斷增長的需求和 "有利的天氣預報，加強了對種植面積增加的估計"，種植面積可能從2021年的270萬公頃增加到2022年的略高於300萬。

但是，這個擁有2.13億居民的巨大國家無法滿足其內部需求，估計為每年1270萬噸，而且還在繼續增長。巴西國內的運輸和物流成本正在推動巴西農民，特別是該國南部的農民出口，這推動了進口的增長。巴西是世界上第八大小麥進口國，其中大部分從阿根廷購買（87%）。

據法新社，南美另一個農業大國，擁有4500萬人口的阿根廷，由於氣候的原因可能收成受挫。羅薩里奧農業交易所（北部）的分析師Tomas Rodriguez Zurro告訴法新社："我們預計小麥的播種面積將下降約8%，應播種630萬公頃，而去年為680萬公頃。據這位專家來說，種子的減少主要是由於該國遭遇乾旱。

此外，農民被迫減少使用化肥"，因為化肥的價格隨着烏克蘭的戰爭而飆升了。

巴拉圭（人口750萬）和烏拉圭（人口350萬）的小麥產量很好，這兩國今年不指望產量有任何上升趨勢，而且兩國小麥產量對國際市場影響不大。法新社採訪巴拉圭生產聯合會主席Héctor Cristaldo表示，巴拉圭是 "唯一滿足本國內部需求並出口小麥的亞熱帶國家，但巴拉圭的產量在全球市場中並不重要。"我們消費70萬噸，另外出口70萬噸，其中95%出口到巴西，其餘出口到智利。在南美洲內部就消費了。