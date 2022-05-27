美國扣押俄羅斯寡頭在斐濟豪華艇官司： 美國又贏了

斐濟/扣押俄羅斯寡頭豪華遊艇

試圖阻止美國當局扣押俄羅斯超級遊艇阿瑪迪亞號的上訴案，今天遭到斐濟法院駁回。儘管這項判決將在7天後生效，該遊艇登記註冊的船東委託律師稱，要將此案上訴到斐濟最高法院，此間將阻止美國將該船拘走。

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阻止美國扣押俄國超級遊艇訴訟案，再遭斐濟法院駁回上訴。

這艘遊艇價值3億美元，美國聲稱與遭制裁的俄羅斯億萬富翁克里莫夫（Suleiman Kerimov）有關。斐濟一個月前應美國要求，在這艘遊艇抵達斐濟時將船扣押。

然而遊艇登記註冊的船東、開曼群島米爾馬林投資公司（Millemarin Investments）否認克里莫夫是所有權人，並表示扣留阿瑪迪亞號所依據的斐濟法律，並不容許美國將這艘遊艇開走。據米爾馬林投資公司聘請的斐濟律師漢尼夫（Feizel Haniff）聲稱，最初批准扣留阿瑪迪亞號的高等法院法官，是應美國要求。

根據斐濟上訴法院在判決書，駁回米爾馬林投資公司的上訴，這項判決將在7天後生效。

但據漢尼夫告訴記者，他計畫將此案上訴到斐濟最高法院，並將在上訴審理之前，申請法院命令阻止美方人員將阿瑪迪亞號駛離斐濟。