俄羅斯宣稱成功試射“鋯石”高超音速巡航導彈

鋯石巡航導彈

俄羅斯國防部5月28日表示，俄羅斯已經成功測試了高超音速鋯石巡航導彈，射程約1,000公里。視頻顯示，該導彈從巴倫支海（Barents Sea）的一艘船上發射，精確地打擊了白海（White Sea）的一個目標。

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路透社說，這些高超音速武器的行進速度是音速的9倍，俄羅斯在過去一年中曾在軍艦和潛艇上進行過鋯石導彈試射。

儘管俄軍隊在為期三個月的入侵烏克蘭期間遭受了嚴重的人員和裝備損失，但卻繼續進行高調的武器試驗。上個月，俄羅斯試射了薩爾馬特（Sarmat）導彈，這是一種可以攜帶10枚或更多核彈頭的洲際導彈。

另一方面，俄羅斯軍方正在掙紮着為其在烏克蘭某些地區的前線部隊提供優質武器裝備。

由於俄羅斯大量坦克在烏克蘭戰場上被摧毀，英國國防部周五（5月27日）發布情報更新說，俄羅斯最近幾天可能已將50歲的蘇聯時代老型坦克T-62從倉庫深處搬出來，部署到戰場上，供試圖佔領烏克蘭南部領土的俄軍使用。

英國國防部情報更新說，這些坦克“幾乎肯定特別容易受到反坦克武器的攻擊”，並指出在戰場上部署這些車輛的決定凸顯“俄羅斯缺乏現代化的、可作戰的裝備”。

為應對中俄威脅，美國近期也進行了高超音速武器測試。美國空軍表示，5月14日，空軍B-52H轟炸機在南加州海岸成功發射一枚高超音速武器，即AGM-183A空射快速反應武器（ARRW）。

“測試團隊確保我們完美地執行了這項測試。”第419飛行測試中隊指揮官兼GPB CTF主任邁克爾‧榮奎斯特（Michael Jungquist）中校說，“我們的高技能團隊在第一款空射高超音速武器上創造了歷史。我們正在盡一切努力儘快將這種改變遊戲規則的武器交付給作戰人員。”

長期以來，美空軍以及美軍其它部門一再表示，新型高超音速武器將是未來作戰的關鍵，尤其是在同中共和俄羅斯的潛在衝突中，意義重大。美空軍還希望未來F-15EX、B-52H轟炸機、B-1B轟炸機能用高超音速導彈打擊敵縱深高價值目標和時間敏感目標。

美國在3月中旬成功測試了空射吸氣式高超音速武器（HAWC），從西海岸一架B-52轟炸機上發射，是洛克希德‧馬丁公司版本的這一系統首次成功測試。