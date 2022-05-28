俄軍在烏克蘭廣投炸彈地雷 遺害無窮

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭軍方排雷正在加班加點，要趕在夏季到來之前盡量把俄羅斯軍隊曾經佔領以及經過的地區，所留下的無數炸彈和地雷排除乾淨。因為，夏季，烏克蘭人傳統上盡享第聶伯等河畔、湖泊和河流的風光與水流。

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據法新社今天自烏克蘭基輔旁一個湖泊排雷現場報道稱，一個木製浮橋伸入基輔郊區霍倫卡湖的清澈湖面，那裡的排雷人員正加緊在夏季開放前清除炮彈和其它地雷等爆炸物。在一個響滿青蛙的呱呱叫聲，沒有其它打擾的田園風光中，還有兩艘掃雷船在水面上航行，而一個潛水員和一架兩棲無人機正在探索湖水深處的埋雷情況。

到周五，他們在此已經發現了10枚重型爆炸物，這是3月份俄羅斯和烏克蘭士兵在這個地方發生的暴力戰鬥的殘留物，當時這裡位於前線。俄軍的炸彈沒有爆炸，因為與水的接觸比炸彈拋擲向地面時不那麼硬而沒有引爆。

排雷專家們小心翼翼地把炸彈或地理擡起來，然後把它們放在一輛卡車的後面，把它們帶到大約20公里以外的地方，在遠離居民居住地引爆。

法新社說，排雷專家正在與死神惡魔爭搶時間。"視頻操作員Viktor Pohorilyi告訴法新社，他在屏幕上顯示了在6.5米深處發現的一枚火箭，"泥漿正在把炸彈向前推進，在一個半月或兩個月內這些爆炸物就會深埋在湖底泥淖，我們不會再看到任何炸彈地雷。

隨着氣溫上升，時間至關重要。"夏天即將來臨，當地人會如常下河泡澡，即使我們警告他們有風險"。

第聶伯河畔、湖泊和河流：基輔地區有許多可供游泳的水坑，在夏季人們非常喜歡來此怡情。在霍倫卡，小沙洲和草地可作為海灘，往常還有木製小屋，到處有人野餐。目前，還沒有人在水邊展開他或她的沙灘式浴巾。但是，自4月1日俄羅斯軍隊撤離烏克蘭南部和東部以來，烏克蘭首都的生活已經恢復了正常的模樣，雷瓦先生相信，沐浴者很快就會到來。

另一個面臨風險的受眾是漁民。"排雷專家說："垂釣不要緊，但如果有人撒網，他們就有可能網到危險物品。排雷專家承認，他的團隊只有兩架水陸兩棲無人機，將無法檢查所有水點。因此，根據附近的戰鬥強度和使用該地區的人數，當局確定了優先次序。

法新社說，霍倫卡(Horenka)是一個建築物幾乎完全被毀，受害者屍體遍布的地方，當地居民很快就發現自己家人的名字在死者名單中。排雷專家稱，到本周日，湖水的排雷工作應該已經完成，當地居民可以前來看水，並以湖水來“澆慰”他們的悲傷。