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據俄羅斯獨立新聞網站梅杜紮（Meduza）報道，儘管俄羅斯對烏克蘭開戰表現不如預期，但克里姆林宮正討論可能對烏克蘭首都基輔再度發動攻擊，甚至仍冀望在這場戰爭全面勝利。

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據中央社引述俄媒消息，克宮再度考慮攻打基輔。 俄羅斯獨立新聞網站梅杜紮（Meduza）27日引述2名與克宮關係密切的消息人士和一名俄羅斯總統府內部人士稱，克宮的國內政治圈人士鑒於俄軍在烏克蘭頓巴斯地區（Donbas）的攻勢有進展，因而再度冀望莫斯科能在幾個月內，“在烏克蘭戰爭贏得勝利”。

根據梅杜紮消息，克里姆林宮認為，若俄軍能奪下烏克蘭頓內茨克州（Donetsk）和盧甘斯克州（Luhansk）的完整領土，便是俄羅斯在本月底“宣告勝利”的“最低限度方案”。不過，克里姆林宮定義的“最大限度方案”仍是奪下基輔。

消息人士說，俄羅斯最高領導階層仍未放棄這個目標。梅杜紮的消息來源還說，不只克里姆林宮內部流傳這類看法，俄羅斯執政黨團結俄羅斯黨（United Russia Party）的領導階層也普遍這麼認為。不過，消息人士說並不知道，俄羅斯國防部高層官員目前如何評估攻打基輔。

梅杜紮曾指，早在3月初，俄軍領導階層總算接受不可能“幾乎沒流血”就拿下基輔，也就是單靠當時已參與這場所謂“特殊軍事行動”的兵力。梅杜紮的消息人士指出，關於這一點，俄羅斯領導階層仍有運作空間，例如可以大量徵兵送上戰場。一名與俄羅斯總統府關係密切的人士表示：“至今大多是職業軍人在戰鬥，他們的人數足以緩慢推進（在烏克蘭攻勢）；但若要加快行動，可以透過徵兵。”