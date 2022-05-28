法德領袖呼籲普京釋放亞速鋼廠被俘士兵

和普京通話

法國總統馬克龍和德國總理朔爾茨28日與俄羅斯總統普京三方通話，兩人呼籲普京釋放自馬立烏波爾亞速鋼鐵廠投降的2500名烏克蘭守軍，並與烏克蘭總統澤連斯基展開直接談判。

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路透社報導，愛麗舍宮（Elysee Palace）表示，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）與德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）28日聯合敦促俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），釋放遭俄軍俘虜的2500名亞速鋼鐵廠（Azovstal）烏克蘭守軍。

愛麗舍宮又說，馬克龍和朔爾茨也呼籲普京，同意與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）展開直接談判。

俄羅斯本月稍早前表示，在烏克蘭東南部港市馬立烏波爾（Mariupol）亞速鋼鐵廠負嵎頑抗的將近2000名烏克蘭戰士，已向俄軍投降。

馬克龍和朔爾茨也堅持要求，必須緊急解除俄羅斯對烏克蘭黑海港口敖德薩（Odesa）的封鎖，讓烏克蘭穀物得以出口。

法新社報導，俄羅斯總統普京28日告訴德國和法國領袖，莫斯科當局已準備檢討如何輸運被卡在烏克蘭港口穀物的方法，但要求西方國家解除對俄羅斯施加的制裁。

普京也警告法國總統馬克龍和德國總理朔爾茨，切勿持續提供武器給烏克蘭，指稱那會進一步顛覆烏克蘭境內戰事。

德國總理辦公室表示，三位領袖通話持續80分鐘。

普京表示，供應穀物給全世界市場遭逢的種種困難，都是西方國家錯誤經濟和金融政策造成的。

克里姆林宮表示，普京告訴馬克龍和朔爾茨，“俄羅斯已準備找出讓穀物順利出口的選項，包括烏克蘭穀物從那個黑海港口出口”。

“增加俄羅斯肥料和農產品供應也有助於緩和全球糧食市場緊繃情勢，當然那需要解除相關制裁。”

俄羅斯和烏克蘭生產的小麥，佔全球供應量30%。

德國總理辦公室表示，朔爾茨和馬克龍也要求普京，與烏克蘭總統澤連斯基舉行“直接認真談判”。兩位歐洲領袖也“堅持要求立即停火以及撤離俄羅斯部隊”。

克里姆林宮指出，普京表示，莫斯科對於與基輔恢復對話抱持開放態度，但未提及普京與澤連斯基直接對話的可能性。