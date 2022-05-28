烏克蘭在頓巴斯的保衛戰呈艱難

烏克蘭/俄羅斯頓巴斯

烏克蘭當局承諾盡一切努力保衛東部頓巴斯，但戰局艱巨，因為俄羅斯軍隊在頓巴斯加強了攻勢，促使烏克蘭軍隊考慮從東部地區的某些前線作戰略撤退以避免被包圍。在烏克蘭其他地區，戰爭也在繼續。烏克蘭軍隊南方司令部周六在臉書上說，俄羅斯軍隊在赫爾松南部地區集結了30輛T-62坦克和其他裝甲車以及 "格拉德 "導彈系統，該地區正受到米-8直升機的猛烈攻擊。

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據法新社今天報道說，烏克蘭總統澤連斯基承認，"頓巴斯的局勢非常、非常困難。"澤連斯基總統在周五的視頻講話中說，“我們正在保護我們的領土，並盡一切努力加強在頓巴斯的防禦。”

自稱親俄的頓涅茨克（東部）分離主義 "共和國 "的領土防衛組織在電報上說，在俄羅斯軍隊的支持下，他們已經完全控制了關鍵地點萊曼。

俄羅斯和烏克蘭軍隊都沒有立即對這一消息發表評論，法新社無法獨立核實。但據澤連斯基總統反駁說：“如果佔領者認為萊曼和塞維羅涅茨克將是他們的，那他們就錯了。頓巴斯將是烏克蘭的。”

俄羅斯於2月24日發動的侵烏戰爭開始時對基輔和哈爾科夫（東北部）的攻勢未獲成功後，俄羅斯軍隊改為集中在烏克蘭東部作戰，聲稱要完全控制頓巴斯採礦盆地，該盆地自2014年以來一直被莫斯科支持的親俄分裂分子部分控制。

俄新社援引親俄分離主義共和國盧甘斯克的一名警察官員周五說，"塞維羅涅茨克市目前已被包圍"，烏克蘭軍隊被困在那裡。烏克蘭盧甘斯克州州長謝爾蓋-蓋達伊反駁說，說該地區將在 "一、二或三天內 "落入俄羅斯敵人的完全控制是假新聞。但他承認，“很可能他們不會 "拿下它，但也許會，為了避免被包圍，可能會有命令讓我們的部隊撤退”。

據法新社說，在宗教方面，烏克蘭東正教會的莫斯科分會已經與支持俄羅斯總統普京的俄羅斯精神當局斷絕關係，這是一個歷史性的舉動。

該理事會宣布 "烏克蘭東正教會完全獨立和自治"，根據聲明稱，自衝突開始以來，烏克蘭教會與其莫斯科領導層的關係一直 "複雜或不存在"。此舉是近年來烏克蘭的第二次東正教分裂事件。以基輔牧首區為代表的部分烏克蘭教會已經在2019年因克里姆林宮對烏克蘭的干涉而與莫斯科決裂。

烏克蘭是俄羅斯東正教會的中心國家，東正教最重要的一些修道院都位於烏克蘭。

據法新社，在烏克蘭其他地區，戰爭也在繼續。烏克蘭軍隊南方司令部周六在臉書上說，俄羅斯軍隊在赫爾松南部地區集結了30輛T-62坦克和其他裝甲車以及 "格拉德 "導彈系統，該地區正受到米-8直升機的猛烈攻擊。

烏克蘭已經要求從西方獲得更多的武器，包括要求美國提供多管火箭發射器。

烏克蘭總統的顧問Mykhailo Podoliak批評說，"一些盟友因為擔心烏克蘭戰爭升級而避免給予必要的武器。升級，真的嗎？俄羅斯已經在使用最重的非核武器，戰火能活活燒死人。也許現在是時候（......）給我們MLRS（多管火箭炮）了？"烏克蘭總統府顧問Mykhailo Podoliak是在推特上如是說。

美國五角大樓發言人約翰-柯比沒有證實美國媒體所透露。但他說：“我們仍然致力於幫助烏克蘭在戰場上獲勝。”