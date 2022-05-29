德國據報自3月底以來幾乎未向烏克蘭提供任何武器

德國/烏克蘭/俄羅斯

據德國《星期日世界報》5月28日報導，據該報獲得的文件清單顯示，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）以與北約盟國達成的協議為由，拒絕向烏克蘭提供重型武器，如此前德方曾承諾的防空坦克和裝甲運兵車。同時，自3月底以來，德國甚至幾乎沒有向烏克蘭提供任何重要的輕型武器。

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報導指，從3月30日至5月26日，烏克蘭只收到了德國政府提供的兩批武器。而這兩批都只包含小型武器。根據《星期日世界報》獲得的清單顯示，5月中旬，德國向烏克蘭發送了3000個反坦克地雷和1600個專用反坦克地雷。此外，德國政府在一個月前提供給烏克蘭的第一批軍事物資只包括機槍備件、打火機、引爆線、無線電台、手榴彈、炸藥和地雷。

據烏克蘭方面稱，德國最後一次提供防空和反坦克武器是在兩個多月前，即3月25日。該援助包括2000枚“鐵拳3”導彈和1500枚“針式”便攜防空導彈。然而，根據烏方日期為3月29日的清單顯示，該國士兵在戰場上對這些彈藥的需求仍然存在。烏克蘭軍隊還需要像“魚叉”反艦導彈這樣的反艦導彈。

據該報報導，德國尚未滿足烏方提出的武器援助要求，儘管朔爾茨公開承諾會進一步向其供應。值得一提的是，朔爾茨星期四在達沃斯世界經濟論壇上發表講話時重申，德國正在向烏克蘭提供重型武器，這是德國戰後第一次向戰區提供武器。他並稱：“我們不能允許普京贏得這場戰爭”。

德國國防部的一位女發言人向《星期日世界報》回應稱：“關於具體武器運輸的信息是最新的，而且是保密的，所以請理解，我既不能提供更詳細的信息，也不能確認細節”。

烏克蘭駐德國大使梅利尼克（Andrij Melnyk）本周在接受德國《圖片報》採訪時批評朔爾茨缺乏“領導力和勇氣”。梅利尼克在採訪中說：“不幸的是，這是一次失敗，特別是在立即從德國交付重武器以抑制俄羅斯人在頓巴斯的巨大攻勢方面。”他補充說：“在軍事上，烏克蘭只是被柏林拋棄了。”

梅利尼克認為，在申請加入歐盟的問題上，德方也沒有向烏克蘭發出令人鼓舞的信號。梅利尼克批評朔爾茨說：“我不認為他有這樣的領導力和勇氣”。

另據消息顯示，德國駐烏克蘭大使費爾德胡森(Anka Feldhusen)最新在受訪時強調，德國將向烏克蘭輸送重型武器，“而這一決定是最終的”。

就德國此前承諾向烏克蘭提供的“獵豹”式防空坦克，費爾德胡森解釋說：“我的意思是，一開始有誤解，但我認為我們現在對烏克蘭真正需要的東西的清單有了更多的協調。我認為現在這個過程已經開始，每個人都知道它是如何運作的。他們已經被批准了。”

費爾德胡森強調，德國關於向烏克蘭提供“黃鼠狼”步兵戰車的決定也沒有被放緩。她說：“這些‘黃鼠狼’（步兵戰車）確實已經停放了近十年。只是，據我所知，它們不能作戰，所以需要修理，然後才能轉移。我不知道所有這些細節，但我們的決定是最終的：我們將發送重型武器。我認為這將會發生。”