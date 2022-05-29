波羅的海國家政客抨擊法德首腦與普京通話 波蘭對烏提供18門155毫米自走炮

烏克蘭/歐洲/政治

法國總統馬克龍和德國總理朔爾茨5月28日與俄總統普京再次舉行了電話會談。兩國首腦呼籲普京儘快與烏克蘭總統澤連斯基進行直接談判。普京則在通話中就“繼續向烏克蘭注入西方武器的危險做法提出了批評”。在俄羅斯全面入侵烏克蘭近百日之際，法德首腦再次與普京接觸的決定引發了波羅的海國家政客的批評。拉脫維亞防長帕布里克斯（Artis Pabriks）29日通過推特直言：“似乎有一些所謂的西方領導人，他們對自我羞辱有明確的需求，並完全脫離政治現實。”另據波蘭廣播電台（Polskie Radio）周日報導，烏克蘭軍隊收到了由波蘭提供的18門KRAB“克萊博”155毫米自行榴彈炮。

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據克林姆林宮在三國領導人通話後發表的聲明稱：“為落實此前以這種方式進行的接觸，雙方領導人就烏克蘭的最新事態發展交換了意見。俄羅斯總統向其他各方詳細介紹了正在進行的特別軍事行動中的最新事件，指出俄羅斯武裝部隊正在嚴格遵守國際人道主義法準則，並談到為在馬里烏波爾和頓巴斯其他被解放城市建立和平生活而正在開展的系統工作。”俄方聲明宣稱：“談判軌道的進展受到了特別關注，由於基輔的過錯，談判一直在停滯不前。弗拉基米爾·普京重申，俄方對恢復對話持開放態度。俄羅斯總統對繼續向烏克蘭注入西方武器的危險做法提出批評，告誡要警惕該國進一步破壞穩定和人道主義危機惡化的風險。”

中東歐和波羅的海國家的領導人及政界人物對他們的西歐同行與普京通電會談的意願感到不安，重新引發了對一些歐盟國家正在推動基輔割讓領土以結束戰爭的猜疑。拉脫維亞副總理兼國防部長帕布里克斯（Artis Pabriks）周日通過推特映射說：“似乎有一些所謂的西方領導人，他們對自我羞辱有明確的需求，並完全脫離政治現實。”

愛沙尼亞議會外委會主席米凱爾森（Marko Mihkelson）亦通過臉書表示：“令人難以置信的是，法國和德國的現任領導人如何在不知不覺中為俄羅斯的新暴力行為鋪平道路。馬克龍和朔爾茨今天與普京的80分鐘電話不可避免地套用馬克龍自己的話——這不是‘腦死亡’嗎？是的，這些都是針對我們的盟友的嚴厲話語，但持續使戰爭的實施者和犯罪的實施者合法化是對我們整個盟友空間的威脅。”

米凱爾森續稱：“為什麼巴黎和柏林都沒有從（最近）的歷史中吸取教訓呢？為什麼要為推遲對烏克蘭的武器援助尋找借口（德國國防部代表謊稱北約不向烏克蘭提供坦克和飛機的協議並不存在），為什麼要假設普京的俄羅斯對一個偉大的歐洲國家發動殲滅性戰爭，會遵守任何承諾？如果馬克龍和朔爾茨擔心烏克蘭港口被封鎖導致的北非和其他地區的糧食危機，那麼就必須採取行動，在黑海建立人道主義船隊，為烏克蘭貨船的通過提供便利。幫助烏克蘭抵抗侵略並最終擊敗試圖改變世界秩序的俄羅斯，也是更合理的做法。馬克龍和朔爾茨可以把電話掛起來，緊急前往烏克蘭。”

此前，愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）5月16日在接受專訪時表示，“我認為，如果每個人都經常與普京通話，他就無法真正意識到自己正被孤立。因此，如果我們想向其明確傳遞‘你被孤立了’的信號，那就不要與他對話。”卡拉斯補充道，在她看來，此類會談永遠不會取得任何成果。當被問及西方和俄羅斯之間的外交渠道是否應該繼續保持開放時，卡拉斯說：“軍事勝利是唯一可以一勞永逸地結束這一切並懲罰侵略者的方式。”

值得一提的是，據發起籌款的立陶宛互聯網廣播公司Laisves TV稱，在過去的三天里，數百名立陶宛民眾眾籌了500萬歐元，以用於幫助烏克蘭購買一架土耳其軍用無人機——拜拉克塔爾-TB2。立陶宛外長蘭茨貝爾吉斯（Gabrielius Landsbergis）周日在受訪時強調，俄羅斯“必須被孤立”。他稱，因為包括印度、澳大利亞、日本、韓國和“小台灣”在內的世界各方都在焦慮地關注烏克蘭發生的事情。蘭茨貝爾吉斯表示：“（俄羅斯）給佔領者一個佔領領土的機會，意味着這可以在其他地方重演。”

同樣在當天，據波蘭廣播電台報導，烏克蘭軍隊已經收到了由波蘭提供的18門KRAB“克萊博”155毫米自行榴彈炮。據波蘭政府內部的知情人士透露，這些設備是為三個炮兵師準備的。波蘭還培訓了一百名烏克蘭炮兵為操作這些自行榴彈炮服務。報導稱，由於波蘭的援助，烏克蘭人現在至少有24門西方自行加農榴彈炮可供他們使用。法國此前向烏克蘭捐贈了至少6門“凱撒”155毫米車載榴彈炮。此外，從波蘭運往烏克蘭的武器包括大約250輛T-72坦克、122毫米自行榴彈炮2S1“Goździk”和Grad火箭發射器。波蘭還為烏克蘭空軍的米格-29和蘇-27戰機捐贈了空對空導彈。