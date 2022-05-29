烏戰以來澤連斯基首去東部探訪士兵

烏克蘭/澤連斯基

烏克蘭總統澤連斯基周日訪問了哈爾科夫地區，這是澤連斯基自俄羅斯入侵該國東部以來的首次東部實地訪問。俄羅斯軍隊最近幾周從那裡撤軍，將部隊集中在其他戰線。澤連斯基是在結束了對東部探查訪問後在公共平台上報告了他的行程。

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據烏克蘭總統澤連斯基周日在電報群上報告，“哈爾科夫和該地區有2229所房屋被毀。我們將恢復、重建並帶回生活。”

澤連斯基在Telegram上還註明說："在哈爾科夫和所有其他邪惡光顧肆虐的城市和村莊。" 澤連斯基在留言中附上了他訪問的視頻。

據錄像顯示，澤連斯基身着卡其色軍裝和防彈背心，在官員人員和武裝士兵的陪同下，在路邊檢查被破壞和被摧毀的車輛。

澤連斯基稱，“在這場戰爭中，佔領者正試圖達到他們所能達到的任何結果。但他們一定早就明白，我們將保衛我們的土地，直到最後。他們沒有機會了。”

澤倫斯基說：“我們將戰鬥，我們將獲勝。 ”

法新社說，自2月24日俄羅斯入侵開始以來，哈爾科夫這個烏克蘭的第二大城市幾乎每天都遭到轟炸，最近幾周，隨着俄羅斯軍隊向東部和南部的其他方向移動，哈爾科夫得到了喘息的機會。然而，該市東部地區有時仍是俄羅斯軍隊襲擊的目標。