烏東頓巴斯遭火炮淹沒 塞維羅涅茨克告急

烏克蘭/俄羅斯

為爭奪頓巴斯地區的控制權，烏克蘭東部正在發生俄羅斯軍隊與烏克蘭軍隊激烈的戰鬥，俄羅斯軍隊加緊攻擊主要城市塞維羅多涅茨克，俄羅斯軍隊對該城施以猛烈炮火轟炸，此前，俄羅斯軍隊稱已經拿下頓巴斯關鍵城鎮萊曼。消息沒有提及俄羅斯軍方與烏克蘭軍隊在東部戰場投入兵力情況細節。

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烏克蘭戰爭頓巴斯正被激烈的戰鬥蹂躪，而塞維羅涅茨克受到威脅情勢告急。據法新社今天引述烏克蘭軍隊總參謀部周日公布的一份報告，俄羅斯對頓巴斯採礦盆地的扼制正在收緊，特別是在塞維羅涅茨克周圍，烏克蘭軍方稱，敵人已經在進行攻擊行動。

盧甘斯克州州長蓋達伊Sergii Gaidai周六晚間在他的電報群Telegram賬戶上說："俄羅斯已動用一切手段奪取塞維羅涅茨克，或阻止該地區與烏克蘭之間的任何連接。他承認，"接下來的一個星期將非常艱難，"但他說俄羅斯軍隊將無法在近期內實現他們計畫的一切目標。

據塞維羅多涅茨克市市長奧列克桑德-斯特魯克說："俄羅斯人採用了很多手段來攻打這座城市，但還不能徹底拿下該城。

該市長說，"我們相信，這個城市會頑強抵抗。" 但他警告說，這個戰前有10萬居民的城市的健康狀況正在惡化。市長周六晚間在其電報賬戶上寫道，"持續的轟炸 "使該市的飲用水供應變得糟糕，城市已經停電兩個多星期了。他說，該市的人道主義援助中心的活動已經暫停。

據盧甘斯克州州長蓋達伊報告，"俄羅斯軍隊只是在摧毀這座城市，"謝爾蓋-蓋達伊說，俄軍已進入該市郊區，在那裡遭受了兵員重大損失。他是在回應俄新社援引親俄分離主義共和國盧甘斯克的一名警察官員的話，該官員周五說，"塞維羅多涅茨克市目前已被包圍"，烏克蘭軍隊被困在那裡。

俄羅斯車臣共和國領導人拉姆贊-卡德羅夫周六晚間在Telegram上聲稱，"塞維羅涅茨克已經在我們的完全控制之下（......）該市已經被解放"。

戰事再往西，俄羅斯國防部周六證實，它已經控制了關鍵的萊曼鎮--該鎮為頓巴斯的主要城市斯洛維揚斯克和克拉馬托爾斯克開路。親俄分離主義分子 "自稱 "的這個共和國的領土防衛部門周五在電報群上表示，在俄羅斯軍隊的 "支持 "下，已經 "完全控制 "了萊曼。

烏克蘭軍隊星期天表示，俄羅斯軍隊正在這一地區加強攻勢。

烏克蘭總統澤連斯基曾承認，"頓巴斯這一地區的局勢非常、非常困難"，有密集的炮火和導彈襲擊。但他說，"如果佔領者認為萊曼和塞維羅涅茨克將是他們的，那他們就錯了。頓巴斯將是烏克蘭的"。

法新社說，在戰爭開始時對基輔和哈爾科夫（東北部）的攻勢不成功後，俄羅斯軍隊集中在烏克蘭東部，聲稱要全面奪取頓巴斯，該地區自2014年以來一直由莫斯科支持的親俄分裂分子部分控制。