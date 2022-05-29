皇馬擊敗利物浦 第14次捧歐洲冠軍杯

皇馬/利物浦

西班牙皇家馬德里俱樂部隊2022年5月28日晚在法國巴黎奪得歐洲冠軍杯。

在法蘭西體育場舉行的一場推遲了30多分鐘的決賽中，皇家馬德里1-0擊敗利物浦，贏得了他們創紀錄的第14個冠軍聯賽冠軍。比賽的唯一進球是由巴西運動員維尼修斯在第59分鐘打進的。這是皇馬教頭意大利人安切洛蒂作為教練創紀錄地第四次贏得歐洲冠軍杯，此前他在AC米蘭（2003年，2007年）和第一次在馬德里（2014年）都率隊奪冠。

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歐洲冠軍杯決賽昨天晚上在法國巴黎北郊的法蘭西體育場舉行。皇馬隊對陣利物浦隊。

比賽兩大爭議，一是球賽延後開踢長達30分鐘。二是裁判拒絕錄像判決。

再就是賽後看台大亂，據報出現假票橫流，被拒絕入場的球迷，花錢買了假票進不得場內，還可能被調查票源，心情大傷，在場外也騷動不安。警方拘捕多人。

據法新社說，當數萬名球迷湧入巴黎法蘭西體育場並試圖闖入球場，準備翻越障礙物觀看利物浦與皇家馬德里的冠軍聯賽決賽時，混亂和沮喪成為當天晚上的聚焦消息。

歐冠杯決賽一票難求。場外黑市票價據稱起價就是2000歐元，最高是3000歐元。數以萬計的球迷蜂擁進入球場外圍，很多人翻越圍欄試圖衝進場內。這場混亂迫使組織者將開球時間推遲了30多分鐘，並使那些支付了門票卻錯過了整個上半場的觀眾大為沮喪。

比賽組織者許諾對球賽前的混亂做調查。