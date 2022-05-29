罕見：東正教“教皇”稱理解烏克蘭東正教會決裂心情與立場

俄羅斯/烏克蘭/東正教

俄羅斯牧首基里爾周日今天表示，他理解烏克蘭東正教會的決定。烏克蘭東正教會本周宣布將與俄羅斯決裂，因為俄羅斯對鄰國烏克蘭鄰國發動侵略戰爭，而俄羅斯東正教一直堅定支持普京以及普京的侵略戰爭。

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法新社今天引述牧首基里爾在莫斯科基督救世主大教堂的禮儀中說："我們完全理解烏克蘭東正教會目前的苦難，我們明白，主教奧努弗爾和他的主教團必須以最明智的方式行事，以免使烏克蘭信眾的生活複雜化。

作為莫斯科和全俄羅斯的牧首，基里爾說他祈禱沒有什麼臨時的障礙會破壞俄羅斯與烏克蘭人民的精神團結。

烏克蘭東正教會莫斯科分會周五宣布，由於俄羅斯在烏克蘭的侵略戰爭而脫離俄羅斯，宣布其 "完全獨立 "於俄羅斯精神當局。評論稱，這是一個歷史性的舉動。

烏克蘭教會發言人在接受法新社採訪時說，教會理事會堅持 "完全拒絕基里爾牧首的立場"，基里爾牧首曾多次支持俄羅斯在烏克蘭的軍事侵略行動。

普京的軍事侵略和基里爾對這一行動的支持，使仍依附於莫斯科的烏克蘭教會處於越來越難以維持的境地。烏克蘭數百名牧師最近簽署了一封公開信，要求基里爾因他在衝突中的立場而被宗教法庭審判。

烏克蘭是俄羅斯東正教會的中心，東正教在烏克蘭有一些最重要的寺院。

據法新社，烏克蘭教會的決裂舉措是近年來烏克蘭的第二次東正教分裂。以基輔牧首區為代表的部分烏克蘭教會已經在2019年因克里姆林宮在烏克蘭的干預作用而與莫斯科決裂，並承諾效忠於設在伊斯坦布爾（前君士坦丁堡）的東正教牧首巴托洛繆。