烏克蘭:穀物出口遭遇後勤挑戰
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處於戰爭中的烏克蘭，穀物出口面臨嚴峻的後勤挑戰。就此，歐盟委員會已決定，幫助出口烏克蘭穀物。而莫斯科則在周六聲稱，已告知法德兩國領導人，俄羅斯做好了準備，為烏克蘭穀物的出口提供幫助。但條件是，取消相關制裁。基輔的官方貿易數據顯示，2021年的烏克蘭小麥出口量為2000萬噸，玉米出口量超過2400萬噸。而如今的出口量僅為往年同期的六分之一。烏克蘭總統澤連斯基（Volodimir Zelensky）曾多次懇請國際社會，助其恢復小麥出口，避免全球危機。這是本台法廣RFI法語«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）日前在節目中所談及的話題之一。
本台法廣RFI法文網兩周前2022年05月13日星期五在«原材料»專欄里（Chronique des Matières Premières）刊出經濟記者Marie-Pierre Olphand的一篇報道指出，歐盟委員會已經決定，幫助烏克蘭穀物的出口。但所面臨的後勤挑戰之大有如與之相關的食品安全之重。
本台法廣RFI法文專欄的這篇報道原標題為[Céréales d'Ukraine: le défi logistique des exportations]。換做中文可譯作[烏克蘭的穀物:出口的後勤挑戰]。下面做簡介以供分享。
烏克蘭穀物出口並沒有完全停頓 -
據我們法廣RFI法文«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）記者在這篇報導中的介紹，最新數字顯示，2022年05月上旬（01日至10日）的發送量近132000噸，其中121000噸玉米、7000噸大麥和4000噸小麥。當前的貿易節奏受到戰爭的限制。烏克蘭如今平均每月出口100萬噸，僅是以往的六分之一。
烏克蘭穀物出口靠羅馬尼亞港口 -
原因主要是後勤。烏克蘭在黑海的港口無法通行。運輸如今主要依賴在羅馬尼亞康斯坦察（Constanta）的港口。
穀物是由火車、卡車甚至是平底大駁船（barge）從位於烏克蘭西南端多瑙河沿岸的港口運抵。一艘運載7萬噸的貨輪，需要50多列火車來替代。整個行動漫長，羅馬尼亞的這個港口現已飽和。
烏克蘭穀物出口火車運輸有難題 -
本台法廣RFI法文報道指出，其它替代的解決辦法包括使用波羅的海國家的港口，尤其是波蘭和立陶宛。但經上述國家轉運存在技術障礙。它們的鐵軌寬度與烏克蘭的不一樣。這就必須換火車或卡車，或更換車軸。因此，有數千個火車廂被困在波蘭邊境。等待期估計需要16天。當前的出口節奏不足以撤離仍在倉庫中的兩千萬噸穀物，這是歐盟的數據。
歐洲積極調動火車廂和儲糧筒倉 -
歐盟建議的方案主要基於一個聯絡運輸企業和交易商之間的平台，以更有效地管理供需關係。這一想法包含調動額外的起重機能力，還有駁船和火車廂。
本台法廣RFI2022年05月13日星期五在«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）里刊出的這篇報道最後提到，歐盟委員會呼籲清點歐洲境內尚有的庫存能力，以便烏克蘭轉運其穀物，出口全世界。這不僅對所有依賴烏克蘭穀物的國家至關重要，對需要外彙的基輔當局也一樣。此外，烏克蘭還需要騰出其儲糧筒倉（Silo），以存放下一個農季的收成。
.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.
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