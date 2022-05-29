烏克蘭:穀物出口遭遇後勤挑戰

俄烏戰爭 / 糧食供應

處於戰爭中的烏克蘭，穀物出口面臨嚴峻的後勤挑戰。就此，歐盟委員會已決定，幫助出口烏克蘭穀物。而莫斯科則在周六聲稱，已告知法德兩國領導人，俄羅斯做好了準備，為烏克蘭穀物的出口提供幫助。但條件是，取消相關制裁。基輔的官方貿易數據顯示，2021年的烏克蘭小麥出口量為2000萬噸，玉米出口量超過2400萬噸。而如今的出口量僅為往年同期的六分之一。烏克蘭總統澤連斯基（Volodimir Zelensky）曾多次懇請國際社會，助其恢復小麥出口，避免全球危機。這是本台法廣RFI法語«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）日前在節目中所談及的話題之一。

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RFI Image Archive / Lors d’un entretien avec le président Emmanuel Macron et le chancelier Olaf Scholz, la Russie s’est dite « prête à trouver des options pour une exportation sans entraves des céréales, y compris des céréales ukrainiennes en provenance des ports situés sur la mer Noire », selon un communiqué du Kremlin. Ici, un entrepôt de blé appartenant à Ivan Kilgan, chef du village de l'association agricole régionale, dans le village de Luky, dans l'ouest de l'Ukraine, le vendredi 25 mars 2022. (illustration) AP - Nariman El-Mofty / RFI Image Archive

本台法廣RFI法文網兩周前2022年05月13日星期五在«原材料»專欄里（Chronique des Matières Premières）刊出經濟記者Marie-Pierre Olphand的一篇報道指出，歐盟委員會已經決定，幫助烏克蘭穀物的出口。但所面臨的後勤挑戰之大有如與之相關的食品安全之重。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. © RFI Image Archive

本台法廣RFI法文專欄的這篇報道原標題為[Céréales d'Ukraine: le défi logistique des exportations]。換做中文可譯作[烏克蘭的穀物:出口的後勤挑戰]。下面做簡介以供分享。

烏克蘭穀物出口並沒有完全停頓 -

據我們法廣RFI法文«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）記者在這篇報導中的介紹，最新數字顯示，2022年05月上旬（01日至10日）的發送量近132000噸，其中121000噸玉米、7000噸大麥和4000噸小麥。當前的貿易節奏受到戰爭的限制。烏克蘭如今平均每月出口100萬噸，僅是以往的六分之一。

烏克蘭穀物出口靠羅馬尼亞港口 -

原因主要是後勤。烏克蘭在黑海的港口無法通行。運輸如今主要依賴在羅馬尼亞康斯坦察（Constanta）的港口。

RFI Image Archive / Ukraine : les ports de la mer Noire sont devenus impraticables. Le trafic passe aujourd’hui essentiellement par le port de Constanta, en Roumanie. Ici, un cargo transportant du maïs en provenance d'Ukraine, chargé dans le port de Constanta, en Roumanie, le 28 avril 2022. (illustration) © REUTERS/Daniel Stoenciu / RFI Image Archive

穀物是由火車、卡車甚至是平底大駁船（barge）從位於烏克蘭西南端多瑙河沿岸的港口運抵。一艘運載7萬噸的貨輪，需要50多列火車來替代。整個行動漫長，羅馬尼亞的這個港口現已飽和。

烏克蘭穀物出口火車運輸有難題 -

本台法廣RFI法文報道指出，其它替代的解決辦法包括使用波羅的海國家的港口，尤其是波蘭和立陶宛。但經上述國家轉運存在技術障礙。它們的鐵軌寬度與烏克蘭的不一樣。這就必須換火車或卡車，或更換車軸。因此，有數千個火車廂被困在波蘭邊境。等待期估計需要16天。當前的出口節奏不足以撤離仍在倉庫中的兩千萬噸穀物，這是歐盟的數據。

歐洲積極調動火車廂和儲糧筒倉 -

歐盟建議的方案主要基於一個聯絡運輸企業和交易商之間的平台，以更有效地管理供需關係。這一想法包含調動額外的起重機能力，還有駁船和火車廂。

RFI Image Archive / La Commission européenne appelle aussi à identifier les capacités de stockages disponibles sur le sol européen, pour faire transiter les céréales avant leur exportation ailleurs dans le monde. Ici, Silos à grains. (illustration) Getty Images - artur carvalho / RFI Image Archive

本台法廣RFI2022年05月13日星期五在«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）里刊出的這篇報道最後提到，歐盟委員會呼籲清點歐洲境內尚有的庫存能力，以便烏克蘭轉運其穀物，出口全世界。這不僅對所有依賴烏克蘭穀物的國家至關重要，對需要外彙的基輔當局也一樣。此外，烏克蘭還需要騰出其儲糧筒倉（Silo），以存放下一個農季的收成。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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