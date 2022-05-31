法國反恐檢察官以戰爭罪立案調查記者遇害案  俄官媒稱法國記者為“僱傭兵"

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就在法國外長在基輔訪問期間，法國BFM電視台記者弗雷德里克-勒克萊爾-伊姆霍夫（Frédéric Leclerc-Imhoff）5月30日在陪同一個車隊撤離盧甘斯克地區的平民時被彈片集中死亡。俄羅斯官媒聲稱該記者是“僱傭兵“，法國反恐檢察官今天表示已經以戰爭罪立案調查此案。

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根據來自多個信息來源和目擊者的消息，今年32歲的法國記者在盧甘斯克地區的西維羅多涅茨克鎮被落在他所乘坐的烏克蘭警察裝甲車附近的炮彈碎片擊中，與他同在一輛車後面的同事馬克西姆-布蘭斯泰特（Maxime Brandstaetter）被彈片擊中腿部，"受了輕傷"。兩名記者的烏克蘭翻譯奧克薩娜-萊烏塔則並未受傷。

事件發生在法國新任外交部長出訪基輔期間，這是自從俄烏戰爭爆發之後，法國政府的首位官員出訪基輔。法國外長凱瑟琳-科隆納譴責此事是俄羅斯針對“"一個人道主義車隊和一名記者的雙重犯罪“。

總部設在法國的無國界記者組織（RSF）表示，這是自俄羅斯發動進攻以來，在烏克蘭被殺害的第八名記者--也是第二名法國記者。法國國際廣播電台所屬的法國國際媒體集團總裁就此事件發表公告向記者以及家屬表示哀悼慰問。

不過，俄羅斯官媒塔斯社在周一下午聲稱，這名法國記者並 "不是記者，而是僱傭兵"，並援引親俄羅斯的盧甘斯克人民共和國民兵的一名官員的話說"不排除他參與了向烏克蘭武裝部隊陣地運送武器和彈藥。這名軍官譴責基輔部隊 "利用平民作為人質"，救護車車隊 "向武裝部隊運送彈藥和食品"。

法國國家反恐檢察官辦公室今天宣布，正在對法國記者的死亡案以“戰爭罪“做調查， 反恐檢察官辦公室表示：調查的理由是故意攻擊受國際武裝衝突法保護的人的生命，故意攻擊沒有直接參與衝突的人，以及故意攻擊人道主義援助任務中僱用的人員和車輛。

據法新社報道， 自俄烏戰爭爆發以來，法國國家反人類罪和反戰爭罪司法調查中心已經就在烏克蘭受到危害的法國公民得事件啟動了五個司法調查程序。

今年3月14日，法國-愛爾蘭記者皮埃爾-紮克謝夫斯基在基輔附近的霍倫卡死亡後，進行了第一次調查。隨後又有三起案件因2月25日至3月16日在馬里烏波爾（烏克蘭南部）、3月1日至12日在戈斯托梅爾（基輔地區）和2月24日起在切爾尼戈夫（北部）發生的行為而被立案。

第五項調查涉及一名法國人於3月26日至4月7日期間在基輔附近的Borodianka和Velykyi Lis受傷。 法國司法部門只有在受害者是法國人、被指控的戰爭罪的犯罪者是法國人或犯罪者在法國領土上有慣常居所的情況下，才能對在法國領土外發生的事件進行調查。