約200萬英囯人患有“新冠長期癥狀”

英國

英國國家統計局今天公布官方統計數據顯示，英國國內估計約200萬人有“新冠長期癥狀”（long COVID），佔總人口約3%。

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中央社報道，最常見的COVID-19長期癥狀是疲倦。自行通報患者中，55%表示他們會感到疲倦，其次是呼吸急促（32%）、咳嗽（23%）、肌肉疼痛（23%)。

英國國家統計局表示，在長期癥狀患者中，最大的族群是35至69歲女性，居住在資源較缺乏地區，並從事如社工、教師或照護人員等特定職業。

英國國家統計局還稱，因健康問題造成活動不便或失去能力的患者也是常見的新冠長期癥狀族群。

英國國家統計局的分析還發現，200萬名通報出現長期癥狀的患者中，近1/3是在去年爆發Omicron變異株疫情期間確診或懷疑自己染疫。

英國4月發布的另一項研究也顯示，因感染新冠住院患者中，在1年後完全康復者僅約佔1/4

這項由英國國家衛生研究院（National Institute for Health and Care Research）進行的研究總共訪調超過2300名患者。研究也發現，女性患者完全康復的可能性較男性低上33%。

隨著疫苗接種率上升，以及確診和重症住院案例減少，過去曾是全球疫情最嚴重國家之一的英國，今年取消所有防疫限制。

自2年多前疫情爆發以來，英國登錄確診病例近1880萬例，近17萬8000人病歿。

根據英國國家統計局（ONS），新冠長期癥狀患者中，約有140萬人表示，他們首次確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）或懷疑被感染，至少是在12周前。

國家統計局也發現，其中82萬6000人首次感染至少是在1年前，而有37萬6000人表示，距離他們確診已有2年以上。