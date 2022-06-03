俄侵烏戰100天：戰況入拐點

烏克蘭/俄羅斯/重武器

經過100天的戰爭，烏克蘭正在同俄羅斯軍隊與時間同時交戰，烏克蘭試圖在東部戰線上抵禦俄羅斯壓倒性的炮火，同時期待西方武器能夠抵達並為烏克蘭提供急需的軍事優勢。

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據路透社署名Conor Humphries與Robin Emmott今天報道，隨着傷亡人數的增加和西方國家首都的一些延遲交付，烏克蘭官員擔心救濟可能不會來得足夠快。白宮本周承諾提供7億美元的武器，包括先進的火箭系統，但一些眼睜睜看着自己的家園被摧毀、城市被佔領的人對此持懷疑態度。

據烏克蘭東部盧甘斯克州州長謝爾蓋說，"已經晚了，"謝爾蓋說，他的家鄉西維羅多涅茨克在最近幾天的俄羅斯推進中被部分摧毀。他在接受採訪時說："我們的西方夥伴正在幫助我們，但他們提供的武器和彈藥的數量還不夠。

自俄羅斯於2月24日發動烏克蘭所說的無端入侵以來，已有數千人被殺，600多萬人被迫逃離該國。

俄羅斯表示，它正在進行一項 "特別軍事行動"，以解除烏克蘭的武裝，並使其擺脫克里姆林宮所說的威脅俄羅斯安全的極端民族主義者。在莫斯科，儘管有破壞性的國際制裁，俄羅斯總統普京似乎有意傳達出一切如常的印象。隨着五分之一的烏克蘭被佔領，烏克蘭總統澤倫斯基周四在布拉迪斯拉發告訴西方官員，戰爭面臨一個 "拐點"，這取決於西方是否能提供武器來顛覆俄羅斯在東部的巨大設備和部隊優勢。

該報道說，一些人認為西方已經錯過了最好的機會。據前北約高級官員、現在布魯塞爾歐洲之友智囊團工作的傑米-謝說，"我的感覺是，西方犯了一個大錯。六周前，當俄羅斯人在撤退的時候......。那時候美國人應該給烏克蘭人提供HIMARS。" 傑米-謝指的是美國承諾的先進火箭系統。

在戰爭的最初幾周，俄羅斯人的補給線過度緊張，被迫從首都基輔和其他北部地區的陣地撤出。但在最近幾周，他們將壓倒性的火力集中在一個相對較小的戰線上，使烏克蘭在烏克蘭東部處於劣勢。

一位西方國防官員說，俄羅斯正在緩慢推進，每天只有500-1000米，而在使用他們目前的戰術時，他們的軍事理論設想的是幾十公里的距離。這位西方國防官員說，對火炮的關注部分是由俄羅斯地面部隊的疲軟狀態決定的，其戰鬥力大約只有全部能力的50%，他估計莫斯科已經有超過4萬名士兵死傷。

路透社說，但這一戰術也給前線的烏克蘭部隊造成了無情的傷害，政府估計每天損失100名士兵，450-500名傷員。激烈的火力使烏克蘭部隊無法進行輪換，加深了疲勞程度。

據柏林德國馬歇爾基金的約格-福布里格說，雖然烏克蘭正以非常聰明的戰術、戰略和組織給人留下深刻印象，但 "沒有人可以否認，烏克蘭人一直在遭受一次又一次的打擊"，約格-福布里格說。俄羅斯在這場戰爭中的投入要比烏克蘭人多得多。

軍事分析家認為，有兩個因素可能會決定西方救援工作的成功：速度和數量。

"我們從美國收到了大約100門榴彈炮，而且幾乎都在烏克蘭，但問題是我們需要至少五倍於此的此類武器，以便至少確保力量平衡，"駐基輔的國防快報政策諮詢公司負責人謝爾蓋-茲古雷茨說。考慮到交付和培訓時間，武器進入服役可能需要4周時間，這可能給俄羅斯提供了一個先發制人的行動窗口。

美國先進的火箭系統射程可達80公里（50英里）--大約是現有火炮射程的兩倍--可以證明對烏克蘭來說是一個重大優勢，大大減少了炮兵在來襲火力中的暴露，並提高了可以摧毀俄羅斯陣地的速度和準確性。

這些武器還可以讓烏克蘭對深入敵後的供應線進行打擊。華盛頓在得到基輔保證不使用這些武器打擊俄羅斯境內的目標後，同意提供HIMARS。因為俄羅斯警告，華盛頓正在 "火上澆油"。

路透社引述烏克蘭軍事和法律研究中心的奧列克桑德-穆西延科說："只要烏克蘭持續收到它所要求的武器類型......並將擴大和增加......這有可能使它在前線的所有部門阻止俄羅斯，並將為8月或9月的反擊創造條件"。