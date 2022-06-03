女王在位70大慶 第一明星人物稱是他

英國/女王在位70年

本周五是慶祝伊麗莎白二世女王執政70年的第二天。但在一些英國報紙上，這位君主的聚光燈被她的孫子搶走了。在英國媒體周四向女王致敬的同時，《每日鏡報》等幾家報紙強調了路易斯王子周五早上在布金漢宮陽台上出現時的滑稽行為，並稱小王子才是受聚焦人物。

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據法國電視台BFMTV署名阿列克謝-格茲今天報道稱，女王70在位慶典，路易王子在英國媒體上搶了伊麗莎白二世的風頭。

在周四的閱兵式上，小王子把胳膊肘放在欄桿上，顯得很無聊，堵住耳朵，張大嘴巴，對着非常嚴肅的曾祖母抿嘴一笑。這讓攝影師們很高興。

每日郵報也選擇在頭版將路易斯王子和他的祖母放在一起，該報甚至在標題中寫道："我們不是為她歡呼得震耳欲聾嗎！"該報還指出，女王周五沒有出席在聖保羅大教堂舉行的禧年彌撒，稱她 "將被錯過"。

據法國當今婦女雜誌說，星期四女王陛下上陽台時被凱特-米德爾頓和查爾斯王子包圍。當全世界的目光都集中在陽台上時，凱特-米德爾頓和威廉王子最小的孩子路易斯王子卻吸引走了人們的目光。小王子在人群面前與他的曾祖母交換了意見。

據英國《鏡報》報道，2022年6月3日星期五，根據專家傑里米-弗里曼的說法，路易斯王子向女王詢問......關於活動的日程安排。問她是否 特技表演飛行"紅箭隊要來"。

為了記載歷史時刻，紅箭隊是皇家空軍的特技巡邏隊。在小王子路易這個問題之後，仍然根據專家傑里米-弗里曼的說法，今天缺席為她舉行的彌撒的伊麗莎白二世女王當時回答："我希望如此"。

幾分鐘後，當 "紅箭 "出現在空中時，這個四歲的小王子感到很驚訝。報道稱，路易斯王子當時看到這些珍貴的飛機時非常高興 (...)，表情非常萌喜，獲得英國媒體普贊。