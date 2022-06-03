烏戰百天馬克龍陡遇壓力？催他快訪基輔

法國/烏克蘭/馬克龍

法國總統馬克龍應該在卸任歐洲聯盟輪值主席一職前訪問烏克蘭基輔的批評與催促的聲音，越來越響。英國、加拿大和葡萄牙總理、美國外交首腦、波蘭總統和波羅的海國家的總理。所有人都訪問了烏克蘭，但馬克龍沒有。而且馬克龍還保持與俄羅斯總統普京電話聯繫。儘管有壓力，馬克龍說他只想在適當時候去基輔。

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法國總統馬克龍面臨壓力，終於有可能要去烏克蘭。據法新社今天報道稱，星期二，法國國家元首再次被問及這個問題時，馬克龍說，"我一直都有同樣的答案，"他說，“在適當的時候，在合適的條件下，我將作這次旅行。”

同一天，烏克蘭外交部長庫萊巴Dmytro Kouleba向他發出了強烈呼籲：“歡迎他，無論何時。” 他補充說："如果馬克龍先生在法國擔任歐盟主席期間來，那就更好了"，歐盟主席任期於6月30日結束。

2月8日，馬克龍在莫斯科與俄羅斯總統普京會面一天後訪問了基輔，他正在加緊努力避免衝突。沒有成功：2月24日，俄羅斯軍隊入侵了烏克蘭。

從那時起，馬克龍就沒有再回來過，而其他人，由於俄羅斯在烏克蘭北部的軍事挫折，使基輔及其郊區，包括名列榜首的殉難城市布沙和伊爾平，成為外國元首或政府首腦的必經之地。

西班牙首相桑切斯4月21日也在那裡。捷克和斯洛文尼亞的政府首腦也去那裡，幾乎是在一個月前。

馬克龍為3月和4月不訪問烏克蘭的理由是法國的總統競選。

但他本可以在競選連任當選後的第二天就應該作此訪問。法國前總統奧朗德在新任法國外長凱瑟琳-科隆納訪問基輔兩天後，於周三表示說：“現在是馬克龍落實於行動的時候了。”

法新社說，馬克龍並不是唯一對這項訪問避而不談的歐洲領導人。德國總統弗蘭克-瓦爾特-施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）被基輔視為與莫斯科過於接近，4月初他想訪問烏克蘭時被基輔拒之門外，而總理朔爾茨（Olaf Scholz）也仍然沒有採取這一行動。意大利也沒有這樣做。德國、法國和意大利是歐盟的三個最大經濟體。柏林和羅馬嚴重依賴俄羅斯的碳氫化合物。

據戰略研究基金會的研究員弗朗索瓦-海斯堡（François Heisbourg）說："沒有行動的上述三個人具有很高的被識別度。他說，"這三個國家也被認為是對俄羅斯最寬容的國家"。據海斯堡補充說，無論對錯，他們都被懷疑希望迅速結束戰爭，儘管馬克龍一直說任何和平協議的條款都取決於烏克蘭。

法國領導人馬克龍與他的烏克蘭同僚連倫斯基以及與他保持聯繫普京通過幾個小時的電話。

馬克龍曾警告說，在可能的和平建設進程中，不要有 "口頭升級 "和任何 "羞辱 "俄羅斯的願望。

澤連斯基對此批評說，"我知道馬克龍想從俄羅斯和烏克蘭之間的調解中得到結果，但馬克龍沒有得到任何結果，"澤連斯基在5月中旬這樣說。澤連斯基之前對法國總統很尖刻，暗示馬克龍害怕普京。

但馬克龍說，對法國的任何批評都是不公平的，馬克龍指出巴黎向烏克蘭武器交付和支持對俄羅斯的制裁。而且馬克龍還說，他只在與澤連斯基協調下與俄羅斯總統打電話交談。

據法國前外交官、歐洲對外關係委員會專家瑪麗-杜穆林說，"法國沒有理由為其對烏克蘭的承諾感到羞愧，" 她對埃馬紐埃爾-馬克龍選擇柏林而不是基輔作為其選舉後的首次出訪感到 "驚訝"。

據法新社認為，馬克龍出訪基輔的合適機會可能出現在6月23-24日的歐盟峰會前後，屆時將討論烏克蘭加入歐盟的申請。法國一位官員稱，"這不是漠不關心，也不是居高臨下，"這位接近總統府的消息人士說，"馬克龍去那裡不是為了自拍，而是為了獲得具體的成果。"