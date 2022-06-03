烏戰百日：戰況艱難 聯合國稱不會有贏家

烏克蘭/俄羅斯

聯合國駐烏克蘭協調員周五在俄羅斯入侵的第100天說，烏克蘭的戰爭 "不會有贏家"。聯合國協調員阿明-阿瓦德在一份聲明中說：“這場戰爭現在和將來都不會有贏家。” 聯合國官員稱，我們需要和平。他敦促：戰爭必須結束。此前德國總理斷言，俄羅斯總統普京侵略烏克蘭戰爭必敗。

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據法新社今天報道，俄羅斯對烏克蘭的入侵周五今天進入第100天，在這場侵略攻勢中，莫斯科奪取了20%的烏克蘭領土，並將重點放在東部的頓巴斯地區及其戰略城市塞維羅涅茨克。

據烏克蘭總統澤連斯基說，我們在爭奪塞維羅涅茨克的戰鬥中取得了一些成功。但現在還為時過早。澤倫連基周四晚間說，"這是目前最困難的地區。"他提到了周邊地區的類似情況，特別是在利西昌斯克和巴赫姆特。而至於整個頓巴斯地區，澤連斯基說，局勢 "在這一天沒有發生重大變化"。早些時候，澤連斯基曾說東部的局勢 "真的很困難（......），我們每天損失60到100名士兵，在戰鬥中死亡，大約500人受傷"。

據盧甘斯克州州長謝爾蓋-蓋達伊周五上午說："今天我們正在戰鬥，竭力守住盧甘斯克地區的每一米。" 他補充說："在過去的100天里，他們一直在摧毀使盧甘斯克地區與眾不同的一切。"他說，超過400公里的 "歐洲標準道路 "被摧毀，還有33家醫院、237家農村診所、近70所學校和50所幼兒園被炸毀。

前一天，蓋達伊曾說，頓巴斯的行政首都塞維羅涅茨克 "80%被俄羅斯軍隊佔領"，街上的戰鬥正在激烈進行。

烏克蘭總統周四表示，俄羅斯軍隊目前控制着烏克蘭 "約20%"的領土，即近12.5萬平方公里。

法新社說，在入侵之前，自從2014年吞併克里米亞和佔領頓巴斯的三分之一以來，俄羅斯或親俄勢力控制着烏克蘭4.3萬平方公里的土地。自2月24日以來，他們在東部和南部沿着黑海和亞速海推進，現在控制着連接俄羅斯東部和克里米亞的戰略沿海走廊。

法新社說，在企圖推翻基輔政府的閃電戰失敗後，俄羅斯軍隊正集中精力征服頓巴斯，那裡現在正在進行一場消耗戰。

俄羅斯採取轟炸摧毀戰略。烏克蘭領導人最近幾天指責莫斯科想把塞維羅涅茨克變成一個 "新的馬里烏波爾"。這個位於亞速海的戰略港口在5月中旬被征服，此前有2000多名在亞速鋼鐵廠避難的烏克蘭戰士投降，但大部分被俄羅斯的炮火摧毀。

俄羅斯對頓巴斯的另一個地區頓涅茨克的壓力也仍然很大，特別是在塞維羅涅茨克以西約80公里的斯洛維安斯克。據基輔方面稱，該地區的居民缺乏天然氣、水和電。

法新社說，烏克蘭正在等待美國總統拜登承諾的更強大的導彈系統的交付，希望這將改變當地的力量平衡。

但俄羅斯周四表示，在最近幾周給外國 "僱傭軍 "造成重大損失後，它已經阻止了希望與基輔軍隊並肩作戰的外國 "僱傭軍 "的湧入。據俄羅斯國防部稱，外國戰鬥人員的數量已經從6600人 "幾乎減半 "到3500人，而且其中 "許多 "人 "寧願 "儘快離開該國。

利沃夫地區（西部）的鐵路線被轟炸，西方國家運送給烏克蘭的武器通過此運輸線運送。

在南部，烏克蘭人擔心被俄羅斯軍隊征服的地區可能被吞併，莫斯科方面最早在7月就談到了公民投票。

在敖德薩附近的Mykolaïv，烏克蘭南部地區的指揮部周四晚間表示，俄羅斯的轟炸至少造成一名平民死亡，數人受傷。

在外交方面，歐盟國家周四批准了對莫斯科的第六套制裁措施，包括對石油採購的禁運，但有豁免，但在匈牙利的壓力下，歐盟放棄了將俄羅斯東正教會領導人基里爾列入黑名單。

就烏克蘭戰爭，北約秘書長斯托爾滕貝格星期四說，西方國家應該為一場 "長期消耗戰 "做好準備。斯托爾滕貝格周三在與美國外交部長安東尼-布林肯舉行的新聞發布會上說，烏克蘭的戰爭 "如果俄羅斯停止侵略，明天就可以結束"。但 "在現階段，我們沒有看到任何朝這個方向發展的跡象。"布林肯說，俄羅斯推動的侵略烏克蘭戰爭將持續 "許多個月"。