美國新聞周刊稱普京四月接受了癌治療

俄羅斯/普京

根據美國《新聞周刊》援引三位美國高級情報官員提供的信息，普京在4月份接受了 "晚期癌症 "的治療。關於他的健康狀況的辯論已經重新開始。法國多家媒體報道這一消息。俄羅斯官方否認普京生病的傳言。

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據《新聞周刊》報道說，俄羅斯總統普京在4月接受了癌症治療。美國情報部門正在密切關注普京的健康狀況。據《新聞周刊》報道，華盛頓在5月底起草的一份報告稱，俄羅斯總統在4月重新出現在媒體面前之前，接受了癌症 "晚期 "治療。

美國雜誌在不透露姓名的情況下援引了 "三個不同機構 "的三名美國高級情報官員：一名在國家情報局（DNI）辦公室工作，一名在國防情報局（DIA）工作，還有一名前空軍軍官。其中一個消息來源向《新聞周刊》總結道，在克里姆林宮內部，"每個人都覺得末日來臨了"。

據前克格勃情報官員謝爾蓋-日爾諾夫（Sergei Zhirnov）在法國電視台BFMTV上說："如果普京死了，對我們都有好處（......），但癌症可以拖很長時間。他聲稱在俄羅斯有 "確鑿的消息來源"，這些消息來源告訴他，普京 "被腫瘤學家跟蹤了兩年"，而且 "4月份的手術是在腹部局部麻醉下進行的"，這表明 "胰腺癌的後遺症"。

據報道，普京生病了？俄羅斯外交部長否認此新聞。自烏克蘭戰爭開始以來，有關俄羅斯總統健康的信息定期公布。5月底，莫斯科外交部長拉夫羅夫保證，普京的健康狀況良好。俄羅斯外交部長說："我不認為任何頭腦正常的人可以在這個人（普京）身上看到任何疾病或任何其他疾病的跡象。"