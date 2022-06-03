遭俄侵略百日：澤連斯基稱勝利終將屬於烏克蘭

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭總統澤連斯基周五在俄羅斯入侵烏克蘭的第100天之際，在Instagram上發布的一段簡短視頻中說。"勝利終將屬於我們。"

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烏克蘭總統澤連斯基周五在36秒的視頻中說："國家代表在這裡，捍衛烏克蘭100天，" 澤連斯基在基輔的總統行政大樓前與他的總理丹尼斯-奇米格爾和總統黨黨魁大衛-阿拉卡米亞等人一起為這一視頻自拍。

法新社說，這段視頻發生在俄羅斯入侵烏克蘭的第100天，讓人想起2月25日俄羅斯軍隊進入烏克蘭的第二天，澤連斯基在同一地點和他的助手一起拍攝的另一條信息，以安撫烏克蘭人。

澤連斯基說，"我們都在這裡，我們的軍隊在這裡，公民，社會，我們都在這裡捍衛我們的獨立，捍衛我們的國家。"