中立：瑞士拒絕向烏克蘭中轉武器和坦克

烏克蘭/瑞士

瑞士堅持禁止瑞士的戰爭物資通過第三國轉移到烏克蘭，以符合其軍事中立的原則。涉及到武器裝備是由德國，丹麥，意大利等國申請獲得瑞士的武器零配件，成品支援至烏克蘭。瑞士稱基於軍事中立禁止直接向烏克蘭提供軍援，第三國也被禁止使用瑞士零配件武器軍援烏克蘭。

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據法新社說，瑞士拒絕向烏克蘭轉讓武器和坦克。然而，瑞士聯邦委員會決定，以組裝元件或備件的形式向歐洲軍火公司交付戰爭物資仍將是可能的，即使所生產的戰爭物資可能被送往烏克蘭。據瑞士政府周五在一份聲明中說，瑞士已收到德國和丹麥關於向烏克蘭轉讓戰爭物資的請求。

據消息人士說，德國的要求是為Guepard防空坦克和Piranha III輪式坦克提供約12,400發瑞士製造的35毫米彈藥，這些坦克最初由丹麥購買，在退出服役後仍然置放在德國。

丹麥要求的是在瑞士生產的22輛 "食人魚 "III型坦克。

據瑞士官方稱，"由於不能違反中立法規定的平等待遇批准瑞士向烏克蘭出口戰爭物資（......），因此也不可能對德國和丹麥提出的向烏克蘭轉讓戰爭物資的請求作出有利的回應。" 瑞士政府還審查了瑞士公司提交的兩份戰爭物資出口申請，即向德國和意大利的軍火公司交付備件和組裝部件。消息說，其中一個應用涉及反坦克火箭發射器的部件，另一個涉及防空的部件。

據瑞士政府指出，"這兩筆交易都存在部分部件被用於隨後交付給烏克蘭的戰爭物資的風險"，並補充說，對於意大利和德國這樣的國家，"以單個部件和組裝元件的形式交付戰爭物資原則上是允許的，但它們在最終產品中的份額必須低於 "50%。