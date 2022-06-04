烏克蘭指控俄羅斯出口從烏克蘭偷盜的小麥至土耳其

烏克蘭/俄羅斯/土耳其

烏克蘭駐安卡拉大使指責俄羅斯偷竊並向土耳其出口烏克蘭的糧食。烏克蘭大使Vasyl Bodnar在推特上說：“俄羅斯正在無恥地從烏克蘭偷盜糧食，並從克里米亞出口到國外，尤其是出口到土耳其。”該大使說：“烏克蘭已經請求土耳其幫助解決這個問題。”

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據法新社報道，烏克蘭駐安卡拉大使3日指責土耳其從俄羅斯進口 "偷來的 "小麥。基輔駐土耳其大使在俄羅斯入侵烏克蘭第100天時，發表講話，概述烏克蘭遭受的損失和俄羅斯軍隊造成的破壞，並譴責俄羅斯偷盜烏克蘭被堵滯的小麥進行非法出口。

就在戰爭之前，烏克蘭為世界第三大小麥出口國，並佔世界葵花籽和石油貿易的一半。基輔曾經每月出口世界12%的小麥、15%的玉米和50%的葵花籽油。

土耳其被視為烏克蘭的盟友，並向烏克蘭提供軍用無人機，但安卡拉小心翼翼地對俄羅斯保持中立立場，因為它的能源和糧食供應依賴於俄羅斯，並希望在兩國之間進行調解。

在聯合國的要求下，土耳其提供了幫助，以確保烏克蘭穀物出口的海上通道。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫將於下周三訪問土耳其，討論糧食出口問題。

法新社說，由於俄羅斯海軍對烏克蘭港口施行封鎖，並在黑海布置水雷，這場戰爭衝突導致筒倉出口受阻，正在推高農產品市場的價格，並對依賴農產品的國家，特別是非洲和中東地區構成嚴重的饑荒風險。