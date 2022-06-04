修道院被炸起火

烏東正教修道院受戰火波及 500年歷史建築陷火海

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L’entrée du monastère de Sviatohirsk (oblast de Donetsk), touché par des frappes, le 26 avril 2022
L’entrée du monastère de Sviatohirsk (oblast de Donetsk), touché par des frappes, le 26 avril 2022 © YASUYOSHI CHIBA / AFP
作者： 法廣
2 分鐘

烏克蘭正教會發布聲明表示，烏東城市斯維亞托戈爾斯克（Sviatohirsk）知名東正教修道院4日遇襲失火，有496年歷史的主建築木造的諸聖修道堂（All Saints Skete）陷入火海。

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美國有線電視新聞網（CNN）報導，烏克蘭正教會（Ukrainian Orthodox Church）在聲明中說：“由於衝突結果，斯維亞托戈爾斯克修道院（Sviatohirsk Lavra，又稱聖山拉伏拉）的諸聖修道堂區域大規模起火。”截至目前並無通報傷亡。

 

根據修道院官網資訊，諸聖修道堂最早建於1526年。而根據烏克蘭頓內茨克教區（Donetsk diocese）的說法，2005年擴建的諸聖修道堂，依照的是16至17世紀俄羅斯木造建築結構傳統。

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