烏東正教修道院受戰火波及 500年歷史建築陷火海

修道院被炸起火

烏克蘭正教會發布聲明表示，烏東城市斯維亞托戈爾斯克（Sviatohirsk）知名東正教修道院4日遇襲失火，有496年歷史的主建築木造的諸聖修道堂（All Saints Skete）陷入火海。

廣告 繼續瀏覽後續

美國有線電視新聞網（CNN）報導，烏克蘭正教會（Ukrainian Orthodox Church）在聲明中說：“由於衝突結果，斯維亞托戈爾斯克修道院（Sviatohirsk Lavra，又稱聖山拉伏拉）的諸聖修道堂區域大規模起火。”截至目前並無通報傷亡。

根據修道院官網資訊，諸聖修道堂最早建於1526年。而根據烏克蘭頓內茨克教區（Donetsk diocese）的說法，2005年擴建的諸聖修道堂，依照的是16至17世紀俄羅斯木造建築結構傳統。