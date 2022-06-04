烏軍報捷：正在收復塞維羅多涅茨克的俄軍陣地

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭軍方報告說，烏克蘭軍隊已經在塞維羅多涅茨克擊退了俄羅斯軍隊十多次進攻，並攻佔一些俄羅斯軍隊的陣地，該地是頓巴斯地區的一個重要城市，俄羅斯軍隊在那裡集中了軍力發動攻勢，原本希望能完全控制該城。

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據法新社今天報道稱，烏克蘭軍方報告，烏克蘭正在收復塞維羅多涅茨克的俄軍陣地。經過100天的戰爭，俄羅斯說它已經實現了它發起的 "特別軍事行動 "的一些目標，以對烏克蘭施行去納粹化，並保護講俄語的居民。"

在基輔前被擊敗後，俄羅斯軍隊現在正集中軍力在烏克蘭東部的頓巴斯，無情地炮擊轟炸一些城鎮，包括幾周來一直是激烈戰鬥的爭奪戰略要塞塞維羅涅茨克。北約秘書長延斯-斯托爾滕貝格警告說，正是在這個兵家之地，一場長期的 "消耗戰 "正在展開。

據烏克蘭總統府稱，周五上午，市中心的戰鬥激烈。" 烏克蘭方面說："俄羅斯侵略者繼續炮擊塞維羅多涅茨克、鮑里夫斯基和利西昌斯克地區的民用基礎設施。炮擊烏克蘭軍隊陣地。但據基輔方面稱，俄羅斯軍隊遠未獲勝，仍無法完全控制該市。佔領這座城市將使他們能夠確保對頓巴斯的控制，這個採礦盆地自2014年以來部分被親俄分離主義分子佔領。

據 盧甘斯克州州長Sergei Gaidai周五表示，俄羅斯士兵甚至被迫撤退。俄羅斯軍隊沒有完全控制該城。他說："如果說以前我們有一個困難的局面，大約有70%的（城市）被佔領，現在他們已經被擊退了20%。"儘管俄羅斯軍隊有大量的導彈火炮軍力。

州長稱，“俄羅斯軍隊對我們的陣地進行了數小時的轟炸，然後他們派出一個連的新兵，他們都戰死了，面對抵抗，俄羅斯軍隊又開始轟炸。” 據蓋達伊先生解釋說：“這就是在戰爭的第四個月里發生的事情。”

州長呼應烏克蘭總統，他呼籲得到重型武器，他說，應該把俄羅斯大炮從烏克蘭陣地上逼退，並避免在馬里烏波爾發生的惡果。馬里烏波爾位於亞速海（東南部）的戰略港口，於5月20日被俄軍攻克，已被轟炸破壞成一堆廢墟。

據馬里烏波爾市長瓦迪姆-博伊琴科（Vadym Boychenko）周五說："在這一百天的戰爭中，俄羅斯佔領軍幾乎將馬里烏波爾化為灰燼。他說，戰爭在這個城市的結果是："22,000多名平民被殺，1,300座建築被毀，47,000人被驅逐擄走到俄羅斯 "或親俄分裂分子控制的領土。

而俄羅斯軍隊也在密集炮轟頓涅茨克地區，包括斯洛維揚斯克（Severodonetsk以西約80公里）。