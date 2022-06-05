烏克蘭/俄羅斯 俄羅斯一巡航導彈遭控極低空飛掠烏克蘭核電站 發表時間： 05/06/2022 - 11:51 烏克蘭一座核電站圖片 © 維基百科 照片 作者： 小山 2 分鐘 烏克蘭國營核電運營商 Energoatom 今天5日早上表示，俄羅斯軍隊發射的一枚巡航導彈在一座大型核電站上空以極限的低空高度飛過。該核電站警告，再有絲毫高度誤差，極可能引發災難。 廣告 繼續瀏覽後續 據路透社今天報道稱，烏克蘭電力運營商稱俄羅斯導彈在核電站上空以極低空“臨界點”高度飛掠過一座核電站。受到威脅的核電站為烏克蘭南部核電站（Pivdennoukrainska），是烏克蘭第二大核電站。據烏克蘭電力運營商透露，該巡航導彈可能鎖定目標是基輔方向。該核電站距離基輔以南350多公里遠。烏克蘭首都基輔今天稍早遭到俄羅斯軍隊至少5枚導彈襲擊。路透社說，目前無法證實該烏克蘭電力運營商所稱，巡航導彈以極低的高度飛掠烏克蘭南部核電站。烏克蘭戰爭爆發以來，烏克蘭多家核電站處於俄羅斯軍隊進攻，轟炸的區域範圍，核安全引發國際社會擔憂。 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw 烏克蘭危機 俄羅斯