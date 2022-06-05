烏克蘭/俄羅斯

俄羅斯一巡航導彈遭控極低空飛掠烏克蘭核電站

烏克蘭一座核電站圖片 © 維基百科 照片

作者： 小山 2 分鐘

烏克蘭國營核電運營商 Energoatom 今天5日早上表示，俄羅斯軍隊發射的一枚巡航導彈在一座大型核電站上空以極限的低空高度飛過。該核電站警告，再有絲毫高度誤差，極可能引發災難。