普京回馬再向基輔射導彈

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭周日早些時候數起爆炸聲震撼了基輔，其他幾個烏克蘭城市也響起了空襲警報。俄羅斯軍隊向烏克蘭首都基輔至少發射了5枚導彈。爆炸聲驚嚇了基輔人，當地數個星期似乎恢復了無戰事的平靜。現在不清楚俄羅斯軍隊是否有目標攻擊基輔。稍早多個消息指俄羅斯總統普京認為在東部戰線取得進展，可以回過神來再攻擊基輔。烏克蘭譴責俄羅斯軍隊導彈襲擊基輔城市民居民用設施。

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據法新社今天報道稱，烏克蘭首都基輔星期天一早就突然響起了爆炸聲，導彈爆炸震撼了整個基輔。烏克蘭報告其他幾個城市也響起了空襲警報。目前還沒有人員傷亡的細節報告。

據烏克蘭首都市長維塔利-克里琴科（Vitali Klitschko）報告說，早上在達爾尼茨基和第聶伯羅彼得羅夫斯基區發生了幾起爆炸，造成一人受傷。

稍早一名法新社記者在凌晨2點左右（格林尼治標準時間23點）聽到了首都的警報聲，最近幾周，那裡的局勢相當平靜。據烏克蘭軍隊總參謀部在臉書官方賬戶上寫道："侵略者繼續發射導彈並對烏克蘭特別是在基輔進行空襲。

基輔市長維塔利-克里琴科在Telegram上的一條消息中說，周日上午，爆炸震撼了基輔。基輔Darnytsky和Dniprovsky區發生多起爆炸。據烏克蘭首都的市長報告：服務部門正在救火。

法新社說，3月底和4月初，俄羅斯對烏克蘭首都的控制有所鬆動，4月28日，即聯合國秘書長古特雷斯訪問的日子，首都基輔也遭到了導彈打擊。

據烏克蘭總統澤連斯基說，有五枚導彈射向基輔。

周六晚上，烏克蘭其他許多城市都拉響了空襲警報。