俄羅斯/烏克蘭

5日凌晨，俄羅斯對基輔進行了幾次打擊，這是自4月底以來的第一次.俄羅斯總統普京威脅說，如果西方向烏克蘭提供遠程導彈，將打擊更多目標。俄軍稱摧毀了東歐國家援助烏克蘭的俄式坦克。並報告導彈襲擊目標聚焦鐵路運輸網絡。

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據法新社今天報道稱，俄羅斯軍隊今天向基輔發射數枚巡航導彈。基輔市市長維塔利-克里琴科和目擊者稱，烏克蘭首都東南地區的達爾尼茨基和德尼普羅夫斯基區在黎明時分發生了幾起爆炸，有一人被送往醫院。

72歲的納塔利婭告訴法新社記者：“我在早上5點57分聽到了大約6次爆炸聲。” 她是被爆炸聲驚醒的。

法新社在現場的記者說，烏克蘭軍隊在一個劃為禁區目標的鐵路基礎設施周圍建立了一條安全走廊。一座粉紅色的10層樓房的所有窗戶都被炸彈震碎。

烏克蘭軍隊參謀部在其Facebook頁面上寫道："侵略者繼續發射導彈並對我國的軍事和民用基礎設施進行空襲，特別是在基輔。

據烏克蘭空軍稱，駐紮在裏海的俄羅斯圖-95飛機向基輔方向發射了數枚巡航導彈，但其中一枚被攔截摧毀。

據各種烏克蘭消息來源稱，包括Ukrzaliznytsia鐵路公司在內的鐵路基礎設施成為目標。

莫斯科聲稱已經銷毀了東歐國家提供的坦克。俄羅斯國防部發言人伊戈爾-科納申科夫說："在基輔郊區發射的高精度遠程導彈（......）摧毀了東歐國家提供的T-72坦克和其他在機庫中的裝甲車輛。

烏克蘭負責管理該國核電站的烏克蘭能源公司（Energoatom）說，一枚導彈以 "極低的高度飛過位於米科拉伊夫州南部的Pivdenno-Ukraïnska核電工廠"，烏克蘭譴責俄羅斯此行為是 "核恐怖主義行為"。"Energoatom說：這枚導彈可能是向基輔方向發射的。

法新社說，自4月28日聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）到訪以來，俄羅斯對烏克蘭首都的攻擊有所鬆動，暫時停止了轟炸。

星期天轟炸發生後不久，俄羅斯總統普京警告說，如果西方向烏克蘭提供遠程導彈，莫斯科將打擊新的目標。普京告訴Rossiya-1電視頻道，如果出現這種情況，俄羅斯將打擊 "我們迄今尚未瞄準的地點"。但普京沒有詳細說明。

普京的警告聲明是在美國宣布決定向烏克蘭提供射程約為80公里的Himars多管火箭發射器後隔了幾天做出的。

據軍事專家指出，美國的這一射程比類似的俄羅斯系統略長，這將使基輔的部隊能夠在不被發現的情況下打擊對方俄羅斯的炮兵。