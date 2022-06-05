烏克蘭東部塞維羅涅茨克巷戰激烈 稱俄軍多陣地失守

烏克蘭/俄羅斯

星期天早些時候，導彈爆炸聲震撼了基輔，其他幾個烏克蘭城市也響起了空襲警報。與此同時，在俄羅斯軍隊試圖奪得控制權的東部戰略城市塞維羅涅茨克，則發生了 "巷戰"。烏克蘭軍方報告局部戰場獲得勝利。美國戰爭研究所（ISW）分析，烏克蘭戰局正在發生變化，烏克蘭部隊現在通過謹慎和有效的局部反擊，成功地減緩了俄羅斯軍隊在塞維羅涅茨克的進攻。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社今天發自烏克蘭戰地報道稱，烏克蘭東部戰略城市塞維羅多涅茨克市正在發生巷戰，該城市也是俄羅斯在頓巴斯採礦盆地發動進攻的重要戰場。

這個東部地區自2014年以來一直處於親俄羅斯的分離主義分子的部分控制之下，莫斯科希望能全面征服該地區。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在周六晚間發布的一段視頻中說："塞維羅涅茨克的局勢仍然極其困難，那裡的巷戰還在繼續。"澤連斯基對俄羅斯軍隊不斷的空襲、大炮和導彈的轟炸感到惱火。

俄羅斯方面周六表示，烏克蘭士兵正在從該市撤逃。俄羅斯國防部說："烏克蘭軍隊在爭奪塞維羅涅茨克的戰鬥中遭受了嚴重損失（幾個軍隊建制單位的損失高達90%），士兵正在撤回到利西昌斯克。

但基輔聲稱正在為奪回該城市而戰。俄國軍隊設法攻入該市並佔領了城市大部分地區，將其一分為二。但烏克蘭的部隊設法重新部署，建立了一條防線。該市市長Olexander Striuk在提到 "巷戰 "時說，"目前我們正在做必要的布防，以恢復對塞維羅多涅茨克的完全控制。

此前，盧甘斯克州州長謝爾蓋-蓋達伊也表示，"初步信息顯示，俄羅斯軍隊已經成功控制了大部分城市。但我們的部隊現在正在將他們逼退。烏克蘭方面肯定打了"局部反擊戰" 。

但州長說，俄羅斯軍隊"正在炸毀橋樑，以為這樣我們就無法向我們在塞維羅涅茨克的人員派遣增援部隊"。

莫斯科方面聲稱，已經摧毀了烏克蘭在頓涅茨克和盧甘斯克地區的兩個指揮中心和六個彈藥庫。

據在美國戰爭研究所（ISW）看來，動態已經改變，烏克蘭部隊現在 "通過謹慎和有效的局部反擊，成功地減緩了俄羅斯在塞維羅涅茨克的進攻"。

法新社說，其他戰線上的戰鬥也在繼續。據烏克蘭國防部長稱，"俄羅斯繼續竭力佔領我們整個國家"。奧列克謝-列茲尼科夫保證，克里姆林宮甚至還夢想 "征服它認為是"自己的領土"，包括 "波蘭、波羅的海國家、斯洛伐克和其他國家"。而澤連斯基說，克里米亞、頓巴斯、烏克蘭南部：自入侵開始以來，俄羅斯控制的烏克蘭領土面積總共增加了兩倍，達到12.5萬平方公里，占烏克蘭全國的20%。

在南線的赫爾松地區，烏克蘭官方指控，俄羅斯軍隊繼續轟炸由烏克蘭軍隊控制的領土和烏克蘭軍隊的陣地"，烏克蘭總統府宣布，他們擔心在俄羅斯控制的地區出現人道主義危機。

另外，俄羅斯軍隊聲稱在敖德薩地區的Datchnoe附近摧毀了烏克蘭 "外國僱傭軍的一個部署點"，並且用導彈擊中了蘇米北部地區Stetskovka附近的一個烏克蘭炮兵訓練中心，俄羅斯稱，"外國教官在那裡訓練烏克蘭軍人使用M777榴彈炮"。

據基輔報告說，米科拉耶夫港也被一枚俄羅斯導彈擊中，還有敖德薩大港的一家農業企業，那裡的 "倉庫被轟炸損壞"，有兩人死亡。