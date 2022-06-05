申請加入北約遇土耳其設阻 瑞典人忽見40多艘戰艦雲集斯德哥爾摩

瑞典/北約

瑞典和芬蘭一樣，已經申請加入北約。入盟程序止於目前的正在審查中，但這並不妨礙北歐王國瑞典與北大西洋聯盟的關係密切，而且多年來一直如此。當大約40艘軍艦抵達他們的港口，從本周日開始在波羅的海參加演習時，斯德哥爾摩的人們能夠親眼看到該國與北約的親近。

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據本台報道，約40艘北約軍艦在演習前停泊在斯德哥爾摩。2022年6月3日起，美國海軍旗艦基爾薩奇號在斯德哥爾摩停泊。對這支艦隊的旗艦，斯德哥爾摩的居民不可能錯過它。257米長的基爾薩吉號直升機航母在瑞典首都的港口很難找到自己的可泊的位置。在該艦周圍，來自美國和其他十幾個北約盟國的40艘船停靠在該城市的不同地方。

這是北約的一次宏大的溝通聯絡行動，在瑞典本周末慶祝瑞典海軍成立500周年之際，北約在斯德哥爾摩做了一次微妙停留。而對於那些前來觀看，特別是為了拍攝這支氣勢磅礴的艦隊的人來說，這一切看起來就像是他們國家加入北大西洋聯盟之前的一次綵排。

報道稱，這就是馬庫斯和雅各布二位的感受。他們說，“我們以前也有過北約的船停靠，但沒有這麼大的規模。” 兩位居民中的一位還說："我們需要北約帶來的安全，因為我們離俄羅斯有點太近了。" 另一位瑞典人說，“我完全同意。看到所有這些國家都支持我們，這感覺真是太棒了。”

艦隊於周日離開斯德哥爾摩前往波羅的海，在那裡它將參加在為期12天演習。該演習可就是在俄羅斯海軍基地的門前展開。