一場足球賽讓烏克蘭人哭了

烏克蘭/世界盃

烏克蘭足球隊昨天晚上對陣威爾士足球隊，以0比1失敗，從而也失去晉級世界盃足球賽門票。全世界各地的烏克蘭人，包括在戰火紛飛下的烏克蘭球迷，心系這一場比賽。輸了球，很多烏克蘭人都難過了，他們說，烏克蘭人太需要這一場勝利鼓舞了。威爾士人勝球後，也改寫了歷史，64年後重進世界盃賽。

廣告 繼續瀏覽後續

烏克蘭無緣世界盃，球迷失望但期待其他的戰鬥勝利。據法新社說，周日晚上，在對陣威爾士的世界盃預選賽之前，球迷們走上基輔街頭的慣常景象里陡然增加了更多的激動。在基輔市中心的會場，人們幾次舉起手臂，但隨着烏克蘭球員浪費他們的進球機會，手臂卻落在了失望的頭上。

然後，當威爾士1-0終場獲勝，以飽受戰爭蹂躪的烏克蘭多麼希望獲得世界盃資格卻失望，這個夜晚在幾乎沒有被幾聲歡呼打破的沉默中黯然結束。

據32歲的計算機科學家帕夫洛在終場哨響後幾分鐘告訴法新社，有 "太多太多的失望。很多人都想要這場勝利，烏克蘭人民真的需要這場勝利！" 帕夫洛說，“我認為球員們付出了一切。只是他們沒有運氣。” “統計數據顯示我們有優勢。但是沒有運氣。失望的事情發生了。”

上個星期三，烏克蘭藍黃軍團在俄羅斯入侵烏克蘭後的首場比賽中，在附加賽半決賽中以3-1擊敗了蘇格蘭隊，為烏克蘭帶來了一些自豪感。當時他們即將繼2006年之後第二次參加世界盃。但周日晚上在加的夫城市體育場，加雷斯-貝爾的任意球被隊長安德里-亞莫連科擋入自己的球門，熄滅了烏克蘭人的卡塔爾夢，也熄滅了基輔酒吧的氣氛。

當然，一場勝利會帶來一些在一個飽受戰爭蹂躪的國家中非常罕見的快樂。23歲的銷售人員奧列克西-帕夫洛夫在比賽中說，"對我們來說，這將是一種精神上的支持，" 帕夫洛夫在比賽中說，“這將是對那些經常處於炮火中的地區或被佔領地區的支持。”另一位34歲的球迷謝爾蓋-帕拉馬爾丘克說：“勝利將提高我們軍隊和整個烏克蘭的士氣。”

27歲的伊戈爾-科布紮爾賽後嘆道，球員們在足球場上付出了所有力量。科布紮爾說：“我當然希望他們能像對蘇格蘭那樣擊敗威爾士，但不幸的是，這並沒有發生。”

據一位身穿黃色國家隊球衣的IT職工說，“今天如果有勝利，當然會帶來很多積極的能量。但球員們戰鬥了，他們有很多的射門，很多的進球機會，所以你不能責怪他們踢得不好。" 但他說，“生活還要繼續。而今天我們有更重要的戰鬥，不是在足球場上而是在真正的戰場上。烏克蘭武裝部隊確實為如何在自己的戰場上作戰樹立了榜樣。”