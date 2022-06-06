俄外長拉夫羅夫計畫訪塞爾維亞 遭三國禁飛

俄羅斯/塞爾維亞/烏克蘭危機

俄羅斯外交部長拉夫羅夫周一（6月6號）原計畫前往塞爾維亞首都貝爾格萊德，但俄羅斯外交發言人說，塞爾維亞周邊的歐洲國家已經對俄羅斯外交部長謝爾蓋-拉夫羅夫的飛機關閉了領空，或導致這次出訪被迫取消。

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法新社報道，俄羅斯外交部發言人紮哈羅娃周日晚間接受意大利電視台La7頻道時表示， "塞爾維亞周邊國家關閉了通信渠道，拒絕讓謝爾蓋-拉夫羅夫的飛機飛越，他要去塞爾維亞。“她補充說， "俄羅斯代表團本應抵達貝爾格萊德進行會談。但歐盟和北約成員國已經關閉了他們的空域，"報道稱，她的這番話也被俄羅斯新聞社引用。

據塞爾維亞日報《Vecernje Novosti》報道，這些國家包括塞爾維亞的三個鄰國：保加利亞、北馬其頓和黑山。

拉夫羅夫本應在貝爾格萊德與塞爾維亞總統、塞爾維亞外交部長尼古拉-塞拉科維奇和塞爾維亞東正教會主教波菲里耶會面。

法新社報道引述國際文傳通訊社援引一位俄羅斯外交人士的話說，俄羅斯部長的訪問因此被取消了。塞爾維亞總統亞歷山大-武契奇本人正在為組織這次訪問而努力。 塞爾維亞總理安娜-布爾納比奇周日說，由於一些國家無法飛越，圍繞這次訪問的情況 "異常複雜"。

俄羅斯議會上院聯邦委員會副主席康斯坦丁-科薩切夫則譴責周一上午對拉夫羅夫先生的飛機關閉空域是針對 "作為國家的俄羅斯和作為國家的塞爾維亞 "的行動。

科薩切夫在社交網站Telegram上寫道："我希望反應將是共同的和極其嚴厲的，不僅是以外交抗議的形式，而且還將轉化為實際的具體行動。

拉夫羅夫和俄羅斯總統普京一樣，自2月25日，即入侵烏克蘭的第二天起，就一直受到歐盟的制裁。

路透社報道稱，塞爾維亞與俄羅斯有密切的文化聯繫，在俄羅斯入侵烏克蘭後，沒有加入西方國家制裁莫斯科的行列。普京和塞爾維亞總統武契奇上個月會談後，俄羅斯繼續為塞爾維亞提供天然氣，其它國家因為拒絕用盧布付款而被莫斯科切斷了供應。