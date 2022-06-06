俄確認陸軍少將陣亡 疑在烏東巷戰喪命

俄羅斯/烏克蘭/多名俄將軍戰死

當地時間 5 日《全俄羅斯國家電視廣播公司》（VGTRK）戰地記者斯拉德科夫（Aleksandr Sladkov）在社交媒體發文稱，俄陸軍少將羅曼·庫圖佐夫（Roman Kutuzov）已在頓巴斯前線陣亡，他表示這是第 4 位俄烏軍事衝突中喪生的俄軍將領，這還不包括日前在烏克蘭東部駕駛 Su-25 戰機遭到擊落而喪命的俄國空軍前少將卡納馬特．博塔舍夫。

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據新頭殼newtalk署名江采蓁今天報道稱，俄媒認了第4名將領陣亡！喪命頓巴斯前線。俄烏雙方北頓涅茨克激戰。

據戰地記者斯拉德科夫在發文中稱，庫圖佐夫從一名空降兵成長起來，“在他當團長的時候，我們就是朋友了。”斯拉德科夫還稱讚了這位俄軍將領的戰鬥精神。”

《生意人報》消息提及，俄羅斯《軍事情報員》專欄 5 日在社交媒體上發文透露，庫圖佐夫是在距離“盧甘斯克人民共和國”波帕斯納亞市 15 公里處尼古拉耶夫卡鎮的一場戰鬥中陣亡的，此處位於俄烏雙方正在爭奪的北頓涅茨克市附近。消息說當地發生激烈巷戰。該報稱，俄羅斯國防部暫未對此發表評論。俄羅斯軍方網站在 2019 年的一條消息中提及，庫圖佐夫當時擔任俄羅斯東部軍區某諸兵種合成集團軍的代司令。

俄羅斯《軍事情報員》專欄中斯拉德科夫發文還稱讚了俄軍將領的戰鬥精神，“我們的將軍站出來以身作則，帶領士兵衝鋒。”此信息是否透露庫圖佐夫在巷戰中飲彈身亡，不得而知。

俄羅斯方面目前已經確認多位俄軍高級將領在俄烏戰爭中陣亡。

此前 4 月 16 日，俄羅斯聖彼德堡市新聞處發布消息稱，俄羅斯南部軍區第 8 集團軍副司令弗拉基米爾·弗羅洛夫（Vladimir Frolov）少將已在對烏軍事行動中陣亡，當天以軍禮安葬於聖彼德堡塞拉菲莫夫斯基公墓。

其他還包括俄中央軍區第 41 集團軍副司令安德列·蘇霍維茨基少將（Andrey Sukhovetsky）、黑海艦隊主管軍事政治工作的副指揮員安德列·帕利上校（Andrey Palya）和第 331 空降團（科斯特羅馬）團長謝爾蓋·蘇哈雷夫上校（Sergei Sukharev）。

該報道稱，烏克蘭方面先前稱，已有多達 12 名俄軍將領被烏軍擊殺，不過該消息未得到完全證實。

新頭殼該報道原文鏈接：https://newtalk.tw/news/view/2022-06-06/765995