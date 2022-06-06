拉夫羅夫遭禁飛過境 俄羅斯大怒 但未提報復

俄羅斯/北約

莫斯科今天抨擊了三個歐洲國家以 "無恥 "和 "敵對 "的做法對俄羅斯外交部長拉夫羅夫的專機關閉領空的做法，這架飛機本來要載着拉夫羅夫前往塞爾維亞進行為期兩天的訪問，拉夫羅夫是歐洲對俄羅斯侵略烏克蘭的制裁對象。俄羅斯非常生氣，但沒有提及對等報復。俄羅斯醞釀邀先請塞爾維亞外長訪問莫斯科。

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據法新社今天報道稱，拉夫羅夫的飛機被拒絕進入塞爾維亞的3個歐盟鄰國領空後，俄羅斯非常憤怒。拉夫羅夫今天在緊急召開的在線新聞發布會上說：不可想象的事情已經發生。他說，"一個主權國家被剝奪了行使其外交政策的權利，不可思議。" 拉夫羅夫譴責這是 "可恥的"。

保加利亞、馬其頓北部和黑山這三個北約成員國都對拉夫羅夫的飛機關閉了它們的領空，該飛機原定前往塞爾維亞進行為期兩天的訪問。3國給出的理由是俄羅斯於2月24日對烏克蘭發動侵略攻勢後，布魯塞爾對俄羅斯實施制裁。

克里姆林宮發言人德米特里-佩斯科夫說：這種針對俄羅斯的敵對行為能夠造成某些問題（......），但它們不能阻止我們的外交工作繼續開展。

據保加利亞官方說，"保加利亞共和國外交部（......）沒有給予俄羅斯飛機飛越保加利亞領土的外交許可。"保加利亞外交部門在一份聲明中為 "符合歐盟對俄羅斯制裁製度 "的決定辯護。其他兩個國家也向俄羅斯大使館通報了類似的決定。

拉夫羅夫原本應該在貝爾格萊德與塞爾維亞總統亞歷山大-武契奇、他的同行尼古拉-塞拉科維奇和塞爾維亞東正教會主教波爾菲里耶會面。俄羅斯外長被迫取消了訪問。

拉夫羅夫在他的新聞發布會上開玩笑說："如果俄羅斯外長的訪問在西方被認為是一種准行星的威脅，這顯然意味着那裡的一切都非常糟糕。他透露說，他已邀請塞爾維亞外交部長尼古拉-塞拉科維奇 "儘快 "訪問俄羅斯。拉夫羅夫還說：沒有人能夠破壞我們與塞爾維亞的關係。

俄羅斯議會上院聯邦委員會副主席康斯坦丁-科薩切夫周一也譴責了 "北約針對俄羅斯和塞爾維亞"的行動，並呼籲作出 "共同和極其嚴厲的反應"，他要求俄羅斯以"實際和具體的行動"作出回應。

但拉夫羅夫則保證，俄羅斯不會效仿西方的做法。就可能的報復而言，我們不打算做任何可能使人民之間的關係進一步複雜化的事情。

塞爾維亞總理安娜-布爾納比奇周日說，由於不可能飛越某些國家，圍繞這次訪問的情況 "異常複雜"，塞爾維亞總統武契奇本人組織這次訪問。

自2月25日以來，拉夫羅夫和俄羅斯總統普京一樣，一直是歐盟制裁的對象，當時俄羅斯在烏克蘭開始侵略進攻的第二天。2月底，拉夫羅夫本應參加聯合國人權理事會（UNHRC）和日內瓦裁軍會議，已經不得不取消對瑞士的訪問，因為制裁禁止他飛越歐盟。