拉脫維亞全面禁止俄羅斯電視

烏克蘭/俄羅斯/拉脫維亞

拉脫維亞廣播監管機構周一宣布，從周三開始，所有以俄羅斯為基地的電視頻道將被禁止在拉脫維亞播放。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社今天報道稱，自2014年俄羅斯吞併烏克蘭克里米亞以來，拉脫維亞國家大眾電子媒體委員會（NEPLP）已經禁止幾個主要的俄羅斯電視頻道在該國播出，理由是俄羅斯戰爭販子、針對烏克蘭及其公民的侵略性宣傳以及對拉脫維亞的安全構成威脅。

拉脫維亞這項新決定影響到了拉脫維亞境內仍在播放的大約80個來自俄羅斯的專業或有限影響的頻道，主要是通過一些有線電視或IPTV運營商。

據拉脫維亞國家大眾電子媒體委員會主席阿博林斯Ivars Abolins告訴法新社："我們是在最近對《大眾電子媒體法》進行修訂後做出這一決定的，該法要求在一個國家註冊的電視或廣播頻道如果嚴重威脅到另一個國家的領土完整和獨立，就不應該被允許在拉脫維亞運營。

官方說，該決定將持續有效，直到俄羅斯停止其在烏克蘭的戰爭並從包括克里米亞在內的烏克蘭領土撤出。

此外，拉脫維亞國家大眾電子媒體委員會向前俄羅斯反對派電視頻道Dojd頒發了廣播許可證，該頻道於3月初在莫斯科停止運營，其工作人員搬到了拉脫維亞。據阿博林斯說，Dojd將從6月9日起在拉脫維亞正式播出。