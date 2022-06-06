烏戰未停 基輔周邊已開始居民自己的重建

烏克蘭/重建

俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭中，以俄羅斯軍隊對各個城市狂轟濫炸尤為觸目驚心。基輔以北地區的居民在俄羅斯軍隊進攻時留下了死傷傷痕與被摧毀的瓦礫，但他們相信烏克蘭政府的承諾，即 "恢復被炸損 "的住房。據Gorenka的一位官員Tetiana Chepeleva說，已經有1000份房屋檔案已經被當地居民申請填寫了。當地電網正在逐步恢復，並正在進行橋樑修復施工。而第一批搬遷者也在一個大型有頂市場停車場的灰色集裝箱裡安頓下來。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社今天報道稱，在烏克蘭基輔附近的 "殉難城市"，人們正在清理並開始重建。

佐雅-波塔波娃在她位於基輔附近、3月被莫斯科轟炸的住宅廢墟後面種下了鮮花，她在等待當局向她提供修理受損房屋的建材。像這位養老金領取者一樣，基輔以北地區的居民在俄羅斯軍隊通過時都留下了傷痕，他們相信政府的承諾，即修復受損的住房。

但在戈倫卡，一個在俄羅斯入侵開始時就遭到猛烈炮擊的小鎮，這位60歲的婦女的丈夫被俄軍打死。她說，"我希望我們不會被遺忘，因為我們為阻止俄羅斯軍隊向首都推進做了很多犧牲。"這位身着黑衣的養老金領取者在廢墟中含淚告訴法新社記者，那裡的煙塵仍然散發著強烈的戰火氣味。但同時，她的大菜園卻已經顯出了生機：在被彈片斬斷的果樹下的灰燼中，土豆和覆盆子正在迅速長大。

據當地官員說，在好天氣幫助下，一些人已經自己嘗試攪拌混凝土，但這個在入侵前有一萬名居民的城鎮缺乏人力和建築材料。

法新社說，烏克蘭重建的需求是巨大的，5月底，總理丹尼斯-奇米格爾估計整個國家的破壞成本為5610億歐元。 7月4日和5日將在瑞士舉行一次會議，以動員國際資金來加快這一進程。

就目前而言，在基輔以北自春季以來政府可以進入的鄉鎮，法新社看到大量的瓦礫清理和排雷行動仍在進行中。

然而電網正在逐步恢復，並正在進行橋樑的施工。

在布查，克里姆林宮的軍隊撤離後被揭露發現有平民的屍體。當地600個家庭正在尋找住所，空置的度假屋也被徵用了。在戰爭之前，該鎮因其平靜和舒緩的松樹林而令人愉快，受到度假者的歡迎。

第一批搬遷者也在一個大型有頂市場停車場的灰色集裝箱裡安頓下來，這個市場現在成了一堆金屬板。

最近，波蘭政府首腦馬特烏斯-莫拉維茨基在離戈倫卡不遠的博羅迪安卡為第一個流離失所者營地舉行了援建落成典禮。這些臨時定居點中有幾個是在俄羅斯軍隊被指控犯有侵權行為的地方建立的，需要為即將到來的冬季做準備。

據50歲的布查Butcha市長Anatoli Fedorouk解釋說，"這是政府免費提供的，已經有92個家庭可暫時容身"，布查市長展示了約20平方米的艙箱，一個單位可以容納四個人棲身。

而由於波蘭人與烏克蘭政府合作的幫助，布查將收到另外三個預製板的宿營裝置。

據法新社說，居民波利希丘克發現了這些無懈可擊的清潔場所，包括消毒過的廁所和牆壁色彩鮮艷的大餐廳。作為受益者，她感覺自己獲得了重生，儘管兩個多月前她的食品攤位就在隔壁被炸為烏有，而她卻奇蹟般地在半坍塌的建築中倖存下來。

尚未掛在牆上的標牌規定了在公共區域共同生活的新規則：團結一致，保持愉快和充滿希望。

不過一位41歲的店主無法在一個無菌的塑料預製板搭建的空間中入睡，哪怕有聯合國兒童基金會的物品援助，因為她看不到她與她的六歲和九歲的孩子待在這裡有什麼前途。她說， "我希望得到賠償，希望能在其他地方重建我的生活。" 她說她目前接受心理治療以戰勝恐慌症。她說，"烏克蘭人並不害怕等待看到重建工地。" 但她說，“我們以前擁有的一切，我們都會找回來。唯一重要的是要贏得這場戰爭。”