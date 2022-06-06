烏軍推進 澤連斯基親上戰場前線

烏克蘭/澤連斯基

據烏克蘭周日稍晚表示，烏克蘭軍隊已經奪回了東部要塞城市塞維羅多涅茨克一半的控制權，並在俄羅斯軍隊猛烈炮火下的頓巴斯關鍵城市取得了進展。烏克蘭總統澤倫斯基親自訪問了該地區的戰鬥前線以支持烏克蘭士兵。有消息說，在前線戰場，俄羅斯又有一名將軍被彈火擊中身亡。

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據法新社今天報道說，烏克蘭總統澤連斯基在頓巴斯戰場前線現身，基輔稱在塞維羅涅茨克戰事取得進展。在塞維羅多涅茨克，烏克蘭軍隊表示，烏克蘭軍隊正在堅守自己的陣地並向前推進陣地。盧甘斯克州州長謝爾蓋-蓋達伊在社交網絡上接受採訪時說："一半的城市在我們烏克蘭保衛者的控制之下。"他還說，烏克蘭士兵正在 "取得進展"。

州長援引截獲的俄羅斯指揮部的通信信息說，預計俄羅斯的攻勢將加強，"在6月10日之前俄羅斯軍隊被責令 要拿下該城。但州長說：“我們期望在不久的將來，他們所能獲得的所有後期支援，所有的重要武器，更多的部隊，有新的投入，以實現這一勝利目標。”

對俄羅斯人來說，得到該鎮將證明對完全控制頓巴斯煤炭盆地具有決定性意義，該盆地自2014年以來已經部分被親俄分離主義分子佔據。

據美國戰爭研究所（ISW）周日分析說，烏克蘭在塞維羅涅茨克的抵抗可能會繼續將俄羅斯軍隊的注意力吸引到盧甘斯克地區，從而為俄羅斯在哈爾科夫地區和南部軸線的防禦戰術部署造成漏洞。

據烏克蘭總統澤連斯基在他的每日視頻信息中宣布，他已經視察訪問了他在里西昌斯克的烏克蘭部隊，該城市毗鄰塞維羅多涅茨克。澤連斯基說，“我們給軍隊帶來了一些支援品。” 但他說：“我不會詳細談論內容。”

澤連斯基還訪問了該國南部的Zaporizhia。

澤連斯基會見了地區當局官員外，他還會見了設法逃離俄羅斯轟炸的馬里烏波爾居民。澤連斯基說，“每個家庭都有自己的故事。” 他說：“大多數家庭都沒有了男人。” 澤連斯基說，“每一個家庭的丈夫都上了戰場，還有的家庭的丈夫被俄羅斯軍隊囚禁，有一個家庭的丈夫，不幸地已經死了。都是悲劇。沒有家，沒有親人。但我們必須為孩子們而活着。他們是真正的英雄，他們就在我們中間。”

據法新社，雖然戰鬥集中在南部和東部，特別是塞維羅涅茨克，但基輔仍然是俄羅斯佔領者的主要目標，烏克蘭國防部副部長甘娜-馬爾亞爾周日告訴當地媒體，呼籲西方應當不斷提供支持。

星期天5日上午，烏克蘭首都遭到數枚俄羅斯導彈的打擊，這是自4月底以來的第一次。莫斯科說，它瞄準了基輔東南部距離市中心10公里的一家貨運汽車修理廠，並摧毀了東歐國家向烏克蘭提供的裝甲車。

但是烏克蘭官員和現場證人都否認。據烏克蘭鐵路公司監事會副主席Serhii Leshchenko告訴法新社："這是俄羅斯捏造的另一個例子，為這場針對烏克蘭的殘暴戰爭進行辯護。

烏克蘭指控俄羅斯導彈襲擊轟炸烏克蘭城市居民以及民用設施。