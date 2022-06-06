約翰遜通過不信任投票 成功保住政權

約翰遜保住“烏紗帽”

英國保守黨籍國會議員6日展開對首相約翰遜的不信任投票，據最新消息，首相約翰遜已通過保守黨國會議員的不信任投票，成功保住黨魁和首相職位。路透社統計，事先公開表明支持約翰遜的保守黨籍議員至少有145名。投票結果，在投票的 359 名保守黨議員中，有 211 人投票支持約翰遜，想要罷免他的有148 人。投票結果出籠後，約翰遜表示滿意，希望大家開始關心其他議題。

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5月25日，英國內閣辦公室發布針對首相府新冠疫情期間舉辦聚會事件的完整版調查報告，認定許多聚會違反當時的防疫規定，領導層應承擔責任。

投票以秘密方式進行。值得一提的是，即便約翰遜挺過6日夜的不信任投票，恐怕也並不意味着他的首相位置能夠穩穩坐到2024年。縱觀英國保守黨的歷史，只要首相被視為黨派的“累贅”，被拋棄就成了最終的歸途。

1990年撒切爾夫人就在挺過不信任投票後次年，在黨魁選舉領先的背景下離職；約翰遜的前任特蕾莎·梅也是在贏得不信任投票後不久便含淚宣布辭職。

一名消息人士還說，約翰遜並承諾，他保住首相職位後，將實施減稅。他並警告議員們，不可相互為敵而使保守黨一再遭遇同樣問題。

消息人士在約翰遜發表談話後告訴記者：“首相併未提及明確的減稅幅度，不過他和財政大蘇納克 (Rishi Sunak）下周將清楚說明經濟成長計畫，以使外界大致了解首相的整體願景和整體的經濟藍圖。”