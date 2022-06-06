英國將向烏克蘭提供火箭發射器

烏克蘭/俄羅斯/英國

英國國防部今天周一宣布，將向烏克蘭提供射程為80公里（50英里）的火箭發射器，以對抗俄羅斯的導彈攻勢。此前美國宣布向烏克蘭追加提供導彈發射系統援助。

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據英國國防部在一份聲明中說，這些多管火箭發射器系統（M270 MLRS）將 "顯著提高烏克蘭部隊的能力"。據法新社說，這一決定是在與美國的密切協調下做出的，美國上周宣布提供射程為80公里的Himars系統，即安裝在輕型裝甲車上的多個火箭發射器。

一段時間以來，烏克蘭人一直在要求獲得多個火箭發射器，以便能夠深入打擊俄羅斯的陣地，同時將他們的發射器電池放在離前線更遠的地方。然而，美國總統拜登已經排除了向烏克蘭提供可以到達俄羅斯的遠程火箭發射系統的可能性，基輔一再要求提供這種武器。烏克蘭甚至批評美國背叛諾言。俄羅斯總統普京周日警告說，如果西方提供遠程導彈，莫斯科將打擊新的目標，並說目前對烏克蘭的武器交付旨在 "延長戰爭"。

英國國防部長本-華萊士評論說：“如果國際社會持續支持，烏克蘭可以獲勝。”他還說："俄羅斯的戰略正在改變，我們的支持也必須改變。" 他強調，“新武器將使烏克蘭"更好地保護自己，抵禦俄羅斯遠程火炮的野蠻使用，普京的部隊曾不分青紅皂白地使用這些火炮來夷平城市。”

據法新社說，迄今為止，英國對烏克蘭的軍事支持超過了7.5億英鎊（8.74億歐元）。