馬克龍因呼籲不要羞辱普京 再遭連環炮轟

俄羅斯/烏克蘭/法國

在法國尋求調解烏克蘭衝突之際，法國總統馬克龍因一再呼籲不要 "羞辱俄羅斯"，引發了新一輪的批評和誤解。烏克蘭，前東歐國家，尤其是波羅的海國家批評馬克龍邏輯跑題，因為馬克龍主張善意的外交 ，但普京處於侵略暴力中，沒有善意。

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烏克蘭外長庫萊巴回應馬克龍說，"避免羞辱俄羅斯的呼籲只能羞辱法國（......），我們都應該集中精力把俄羅斯驅逐回它應有位置上。" 馬克龍的呼籲引發的批評，足以讓巴黎和基輔之間出現新的寒冷，因為馬克龍與法國在7月1日之前一直擔任歐盟輪值主席國，他受到來自烏克蘭的壓力，而烏克蘭自2月24日俄羅斯開始對該國侵略進攻以來，就一直在等待他的訪問。

東歐國家的反應也很強烈，這些國家更加感到受到強大的俄羅斯的威脅。

愛沙尼亞議會外交事務委員會主席馬爾科-米克爾森（Marko Mihkelson）在他的Facebook頁面上問道，“法國總統仍在尋找辦法，使戰爭罪犯普京免於受辱。” 米克爾森還反問馬克龍，"他會對烏克蘭的這個小女孩說什麼？" 米克爾森在臉書上貼上了一張一個在病床上被截肢的孩子的照片。

拉脫維亞外交部長埃德加斯-林克維奇則在推特上引用蘇聯時代的一首俄羅斯情歌，諷刺了馬克龍繼續與克里姆林宮主人的對話："我可能已經忘記了我的驕傲。 我多麼想聽到這個聲音......"。

美國前總統奧巴馬時駐俄羅斯的前大使邁克爾-麥克福爾（Michael McFaul）也做出了尖銳的反應，他今天是斯坦福大學的教授。他指出，"普京只有在他的軍隊不能再前進時才會進行談判，無論他是否被羞辱。馬克龍應該想到這一點。"

法國總統馬克龍這樣解釋，他則着眼於長遠，因為屆時 "和平將回歸"，必須在歐洲建立 "新的安全平衡"。馬克龍於5月9日在斯特拉斯堡說，屆時有必要絕不屈服於羞辱或報復精神的誘惑。馬克龍指的是第一次世界大戰的勝利者在1919年強加給德國的 "條約"，即領土損失和賠款嚴重，此被分析是導致了1939年至1945年的新一輪世界大戰的一種原因。

馬克龍6月4日時再彈“不要羞辱”調調。他說，"我們決不能羞辱俄羅斯，以便在戰鬥停止的那一天，我們可以通過外交渠道建立一條出路， 馬克龍於周六在接受幾家地區報紙採訪時又這樣重申。

法新社說，在這場辯論的背後，還有關於停火條件的辯論，以及對俄羅斯可能做出的讓步。

我們是否應該像美國人和東歐人建議的那樣，無條件地支持烏克蘭，直到它取得全面勝利？在俄羅斯對西方進行報復，包括使用核武器的風險下，讓其他人擔心？但據歐洲對外關係委員會（ECFR）的專家瑪麗-杜穆林在一份分析報告中指出，另一方面，如果頓巴斯的衝突凍結，"在某一時刻，由於戰爭費力而疲憊不堪，雙方可能會同意停火，但不會真正結束衝突。"

但許多人擔心2014年的先例重演，當時西方讓俄羅斯不戰而屈人之兵地吞併了克里米亞，而2015年的明斯克協議也從未設法結束與烏克蘭東部親俄派的衝突。巴黎和柏林當時正處於駕駛座上。七年後，馬克龍仍然聲稱法國扮演着 "調停者的角色"，當然馬克龍也譴責普京犯了 "歷史性和根本性錯誤"。

據法新社，這都是為了什麼樣和平？馬克龍堅持認為，這將在烏克蘭確定的前提條件下進行。即使馬克龍如此說，也不一定能讓那些懷疑馬克龍想讓他們向莫斯科讓步的東歐人放心。

在美國外交官丹尼爾-弗里德（Daniel Fried）（他現在是大西洋理事會的顧問）看來，馬克龍正在將自己置於一個 "善意的外交 "中。"但問題是克里姆林宮正處於暴力的邏輯中"，根本沒有什麼"善意的姿態"。美國參謀長馬克-米利將軍星期一在諾曼底舉行的盟軍登陸78周年紀念儀式上警告說：“讓我們繼續共同努力，使新一代男女不必在大國戰爭的禍害下生活成長。”